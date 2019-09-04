وطن النهار

احيت حسينية الامام الحسين في منطقة السالمية ليلة من ليالي محرم الحرام بحضور اعداد غفيرة من رواد الحسينية من المواطنين والمقيمين رجالا ونساء حيث حاضر فيها خطيب المنبر الحسيني الشيخ د. مرتضى فرج ليتطرق الى بعض جوانب واقعة «الطف» التاريخية والاخلاقية.

وتحدث الخطيب الشيخ مرتضى فرج عن بعض الجوانب الفقهية والابحاث العقائدية فيما يخص خصوصيات الشريعة حيث اوضح خلال محاضرته ان هناك بعض الاحكام الزمانية والمكانية مثل نهي الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن بناء الجدران حول البساتين او اكل اللحوم الاهلية او عن الفرار من الوباء او بيع الثمرة قبل نضوجها لافتا الى ان مثل هذه الاحكام والاوامر والنواهي تسمى احكاما ولائية او سلطانية او حكومية وبالتالي لاينطبق عليها الحديث المعروف «حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة» لانها جاءت لظروف خاصة زمانية او مكانية معينة وليست شاملة لكل زمان ومكان.

وتساءل الشيخ فرج : هل الشريعة شاملة لكل نواحي الحياة ام لا؟

حيث اجاب عن هذا التساؤل من خلال ثلاثة اراء فقهية مختلفة بحيب اراء العلماء اولها ان الشريعة شاملة لكل نواحي الحياة صدورا ووصولا والايات والاحاديث النبوية تبين ان القرآن ينطوي على كل شي ولم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وذكرها ، واوضح ايضا ان هناك رأيا آخر يقول انها صادرة كاملة في جميع نواحي الحياة لكنها لم تصلنا كاملة لعدة اسباب منها غياب الامام المهدي عجل الله فرجه او التدليس والتكذيب الذي نال من كتب الحديث والتاريخ.

وتابع فرج : بينما يتبنى رأي ثالث ان الدين كامل لكن الشريعة غير مكتمله في جميع نواحي الحياة مؤكدا ان مفتاح الاجابة لهذا التساؤل يكمن في فهم كلمة الشمول في الشريعة فعلى مستوى القيم الثابتة والمبادىءالعليا والاصول الاساسية للشريعة فبالتأكيد الشريعة شاملة ، لكن على مستوى الوقائع الخارجية فهي شاملة بمعنى وغير شاملة بمعنى آخر.

وأضاف: ان هناك تمييز بالغ الاهمية وهو التمييز بين الشريعة وفهم الشريعة، فالكل يدعي انه يتحدث باسم الدين والشريعة ، والحقيقة انهم يتحدثون عما فهموه عن الدين والشريعة وعما فهموه من النصوص.

