وطن النهار

أحيت الحسينيات الليلة الثالثة من ليالي المحرم الحرام ففي الحسينية الجعفرية ارتقى المنبر الخطيب الحسيني سماحة الشيخ هاني شعبان حيث افتتح محاضرته بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) مشيرا ان الاية الكريمة لها مداليل عديدة في التأويل والتفسير ولكن عندما نقف على مفهوم الكلمة التي ذكرها الله تعالى في الآية الكريمة «وجعلها كلمة باقية» نستطيع بواسطة هذه الوقفة التعريفية ان نفهم ما معنى الكلمة وكيف توجه.

وتابع بقوله: «اذا جئنا لتعريف كلمة الكلمة التي وردت في الآية الكريمة فاننا نقف عند صورتين من التفسير والتعريف الصورة الاولى هل المراد في الكلمة هي الكلمة الدالة على الاسم القائم بذاته؟ أم ان المراد بالكلمة الحالة التي تعبر عن الموضوع المطروح؟ فاذا قلنا بان مدلول الكلمة كان اسما يدل على فاعلية المسمى او اسم يدل على مدلول صفة الاشياء وموضوعيته هنا نفهم مالمراد بقوله تعالى (وجعلها كلمة باقية في عقبه)».

وذكر شعبان انه عندما نقف عند هذا التعريف ونرجع الى التفسير نرى بان القصة تدور حول ان ابراهيم عليه السلام عندما طلب من قومه ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى وان يتركوا عبادة الاصنام والاوثان عابوه على ذلك فدعاهم الى كلمة سواء وهي قول لا اله الا الله اي الالتزام بالحق والالتزام بطاعة الله والالتزام بتشريعات الله سبحانه وتعالى التي هي عبارة عن منهج حياتي للبشرية في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ).

وأوضح قائلا: «هل هذه الدعوة وهذا التوجه لترك ونبذ الشرك والكفر والتوجه الى كلمة الحق والى الايمان بالله فقط في دعوة ابراهيم عليه السلام مشيرا ان الله عزوجل يقول انما ابراهيم بوابة للحق وهو داعٍ الى الحق وقد جعلنا في نسله في عقبه هذه الصورة من حملة الحق وهذه الحق يكون باقيا الى قيام الساعه لا تحيد الدنيا عمن يحمل الحق على عاتقه ويأمر بالالتزام بكلمة لا اله الا الله»، لافتاً الى أن ابراهيم عليه السلام هو من ابتدأ الامر ثم الله سبحانه وتعالى جعل كلمة الحق باقية في عقب ابراهيم حتى يرجع الناس الى الحق في اي زمان كان وفي اي مكان وجدوا، مضيفا من المقصود في حمل الكلمة (كلمة باقية في عقبه) اولا نبي بعد نبي الى ان يصل الى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه واله وسلم كل هؤلاء الانبياء وظيفتهم الشرعية يرفعون كلمة لا اله الا الله وبتطبيق ما جاء به الحق ونشر العدالة والمساواة والأخلاق والقيم والمبادئ والمثل التي تنمي شخصية البشرية.

واشار شعبان الى ان القرآن الكريم يقول (جعلها كلمة باقية في عقبه) مؤكدا ان البقاء لا يوجد حد يحد منه فهو البقاء الى قيام الساعة فالدنيا هي عمل وايمان وامتحان واختبار عالم يدعى الناس فيه الى الطاعة فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر.

ولفت الى انه اذا نحن توقفنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم نكون قد خالفنا القرآن الكريم لانها كلمة باقية فاذن اول من حمل الكلمة بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وذلك لعدة نصوص احداها قول النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم (علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار) اي وجود امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام منبع يستفاض منه الحق ولا يرى منه غير الحق.

وزاد بقوله: «ورد عن الامام زين العابدين عليه السلام بان المراد في الكلمة الباقية في عقبه هي الامام الحسين عليه السلام وابناء الامام عليهم السلام الذين حملوا راية الاسلام من بعده مشيرا ان الامام الحسين عليه السلام الذي اختزل الله عزوجل كلمة التوحيد في وجوده حيث نستدل على ذلك من رواية للرسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما قال لابي بن كعب (اعلم انه كتب على يمين العرش ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ثم قال وجعل الله نقطة في صلبه مملوءة بالبركة ومملوءة بالخير) اي ان الله جعل للامام الحسين عليه السلام نطفة متعاقبة متوارثة تملأ الدنيا بالحكمة والعلم والمعرفة والطريق للانسان بان يتعلم منه للتقرب الى الله عزوجل».

واختتم شعبان بأن العديد من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تؤكد بان الامام الحسين عليه السلام مصلح بكل تعابير ومعاني الاصلاح وهو وذريته من ذكروا في الآية الكريمة (وجعلها كلمة باقية في عقبه).

مأساة الحسين «ع»

وفي حسينية الامام الحسين عليه السلام ارتقى المنبر الخطيب الحسيني سماحة الشيخ مرتضى فرج متحدثاً عن الآية الكريمة (هو اضحك وأبكى) من سورة النجم قائلاً الضحك والبكاء من خصائص الإنسان الملفته ويدعي عدد من العلماء والفلاسفة ان الحيوانات لا تضحك ولا تبكي رغم شعورها بالسعادة والألم والفيلسوف الالماني هيقن لديه مبدأ بأن الامور اذا تزايدت تنقلب عكسا كما هو المثل السائد في مجتمعاتنا (ما ازاد عن حده انقلب ضده) لذلك عندما نبكي بحرقة وألم نفقد توازننا ونتحول للضحك الهستيري كما ان من الامور الملفتة ان الضحك والبكاء معديان فقد نضحك من رؤية المقابل يضحك دون ان نعرف السبب وكذلك الامر للبكاء.

وتابع بقوله: «هناك من العلماء من قال ألا يمكن لاحد ان يضحك على نكتة قديمة او يبكي على مصاب قديم لكننا نبكي على الحسين عليه السلام ابدا لان (لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرقة) ولاننا نعلم لما نبكي وماهي الأسباب وعليه تكون القضية على ماذا نحزن وعلى ماذا نفرح مشيراً الى ان هناك ذات الموقف يثير الضحك لأناس ويثير الحزن لآخرين.

وذكر فرج أن الضحك لم يكن مذموماً من المتدينين فقط انما ايضاً الفلاسفة حذروا رجال الدولة من الضحك حفاظاً على هيبتهم وكارت اليوناني كان يرى الضحك نشوة لا جدوى منها والفرنسي هنري بيركسون قال لاشيء هزلي خارج ماهو اطار بشري وفرويد عالم النفس اشار الى ان النكتة حيلة دفاعية عن الحزن وبعض النظريات تقول ان الضحك يكون على الاقل منا شئناً والسخرية من الآخر علواً واستكبارا وقال الله عز وجل (لا يسخر قوم من قوم).

وختم فرج المجلس بسرد الأحداث في ليلة العاشر من المحرم منذ خروج الامام الحسين عليه السلام من مكة وانطلاقه في مسيرته نحو العراق حتى لحظة الوصول الى كربلاء وفي مثل هذه الساعات كيف كان الامام الحسين يبحث عن مأوى بعد ان منع من التوجه الى الكوفة وكيف بدأت مأساة الحسين عليه السلام منذ علمه بمقتل مسلم بن عقيل وهاني ابن عروة وكيف تذكر هذه الحوادث في كل عام ولايزال يفجع بها المؤمنون لانهم على يقين بمعنى ثورة الحسين عليه السلام.

