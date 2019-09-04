إيمانيات

إنّ شخصية مسلم بن عقيل، تنفرد عن شخصيات بقية أنصار الإمام الحسين (عليه السلام) بمؤهل الجهاد المبكر والتصدي السابق للمعركة، فيعتبر المجاهد السبّاق، وأوّل مَن أدرك الفتح في النهضة المباركة. كان شخصية مُطيعة لمولاها الإمام الحسين (عليه السلام) فبما يتمتع به من صفات القيادة والرئاسة وبما يمتلكه من حنكة عسكرية فذّة. كان مسلم ابن عقيل من أشجع المقاتلين دفاعاً عن أهل البيت (عليهم السلام) كما أنّه كان عالماً فقيهاً بالإسلام وعلومه. حيث رعاه عمه الإمام عليّ (عليه السلام) بعد وفاة أبيه عقيل الذي ترعرع ونشأ في حجره.

كان بطل من أبطال الهاشميين ذو النسب الشريف والحسب الرفيع، ابن عم الإمام الحسين (عليه السلام) وسفيره إلى أهل الكوفة. كان مسلم بن عقيل من أشرف بيوت العرب، بل من عين الأشراف من قريش من بني هاشم، فأبوه عقيل بن أبي طالب كان عالماً بأنساب العرب، وجده أبو طالب مؤمن قريش وكافل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومربيه وحاميه وناصره، وجدّه الأكبر عبدالمطلب بن هاشم سيِّد البطحاء وسيِّد مكة.. هذه السلسلة أعطت لشخصيته بُعداً قويّاً بما يمتلكه من مؤهلات نسبية عطرة، ومن ناحية التربية فالبيئة التي تربى فيها بيئة نقية مرتبطة بالله تعالى ارتباط وثيق، غذته منذ نعومة أظفاره بغذاء الأخلاق والإيمان وألبسته لباس التقوى.

اختاره الإمام (عليه السلام) سفيراً من قِبلِه إليهم بعد أن تتابعت كتبهم ورسائلهم - كالسيل - إلى الإمام وهي تحثّه على المسير والقدوم إليهم لإنقاذهم من ظلم الأمويين وعنفهم فرأى الإمام (عليه السلام) قبل كلّ شيء أن يختار سفيراً له يعرّفه باتجاهاتهم، وصدق نياتهم، فإن رأى منهم نيّة صادقة، وعزيمة مصممة فيأخذ البيعة منهم، ثمّ يتوجّه إليهم بعد ذلك، وقد اختار لسفارته ثقته وكبير أهل بيته، والمبرَّز بالفضل فيهم مسلم بن عقيل، وهو من أفذاذ التاريخ، ومن أمهر الساسة، وأكثرهم قابلية على مواجهة الظروف، والصمود أمام الأحداث، وعرض عليه الإمام (عليه السلام) القيام بهذه المهمّة. فاستجاب له عن رضى ورغبة، وزوَّده برسالة دلّت على سموّ مكانة مسلم، ورفعة منزلته.

إنّ الشخصية الاستثنائية لمسلم بن عقيل لها أهمّية اجتماعية وتاريخية ودينية وعقائدية لتمتعه بصفات فريدة من نوعها وامتلاكه العديد من الفضائل الأخلاقية الإنسانية التي جعلت منه أن يكون سفيراً ممثلاً عن إمامه وأخيه وابن عمه الإمام الحسين (عليه السلام). وممّا يدلّ على منزلة مسلم الرفيعة ما كتبه سيِّد الشهداء في حقّه لمّا بعثه إلى الكوفة؛ قال (عليه السلام): «وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل». ولا يخفى أنّ تعيين مسلم كسفير للنهضة الحسينية ينمّ عن مقامه، فضلاً عن إشادة الإمام الحسين (عليه السلام) بمقامه وتوثيقه لأهل الكوفة، حيث نعته بأنّه ثقته من أهل بيته (عليهم السلام).

إنّ لمسلم بن عقيل مقامات كريمة، ومناقب سنيّة؛ وكيف لا فالعرق صحيح، والمنشأ كريم، والشأن عظيم، والعمل جسيم، والعلم كثير، والشأن عجيب، واللسان خطيب، والصدر رحيب؛ فأخلاقه وفق أعراقه، وحديثه يشهد لقديمه، وقول الإمام في شأنه يكشف عن كونه في غارب السنام، من ذروة الشرف من المكارم والفواضل، والنجدة والفضايل، فجوهرة ذاته القدسية، وخميرة طينته الطاهرة كانت أقرب الخميرات إلى عجينة الرحمة، وطينه أهل بيت العصمة (عليهم السلام).

