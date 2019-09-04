إيمانيات

لم تحظَ حركة في العالم مثلما حظيت به نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) من البقاء والخلود، حيث إنّها تركت فاجعة ومصيبة لم تستطع الأيّام والسنون محوها كما لم يستطع طغاة العالم إخماد حرارتها بالرغم من محاولاتهم في سبيل إخمادها. إنّها نهضة ليست كأيّ نهضة، وإنّما لها جانب غيبي تاريخي أبدي بدءاً من حيث أشرقت أنوار الوجود الحسيني، وستبقى مشعلاً متوقّداً.

انطلقت النهضة الحسينية من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الفرائض الهامة التي أمر الإسلام بإقامتها، يقول تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104).

كان هدف الإمام (عليه السلام) هو تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الأُمّة في الحقوق والواجبات بمختلف طبقاتهم وقومياتهم. تحقيقاً لقوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... (النساء/ 58).

كانت ثورة الحسين (عليه السلام) تعني بالإنسان، فالثورة التي يكون هدفها الإنسان نفسه، تبقى تلازم الإنسان وتلح عليه في كلّ زمان ومكان، وطالما وجد ظلم واستعباد، لأنّ هذه الثورة لا تعيش الشعارات والتصريحات، وإنّما تعيش في عروق الإنسان ولحمه ودمه، إنّها جزء من كيانه، فإذا ما أراد الحفاظ على كيانه، فعليه أن يحافظ على الثورة وعلى أهدافها وإنجازاتها. ولذلك خلد نضال الثوار في كربلاء، لأنّ ثورتهم كانت جذرية، تستهدف انتشال الإنسان من مستنقع الحكم الأُموي ليعيش أيديولوجيته السماوية، فيعيش الثورة دائماً. والثوّار الذين يضحون بأجسادهم، إنّما يجعلونها جسر عبور للأجيال القادمة كيفما تأخذ دربها الطليعي كأُمّة للمستقبل، وليست للحاضر فقط.

فالإمام الحسين (عليه السلام) أراد أن يقول لنا أنّ المؤمنين أخوة لأنّ ثورته لا تعترف باللون الأبيض ولا باللون الأسود، وحركته لا تعترف بقومية دون أُخرى، وإنّما كلّ الألوان وكلّ القوميات تسقط أمام ثورته وحركته لأنّ نهضته كانت من أجل الله ومن أجل كرامة الإنسان أينما كان فهو (عليه السلام) المحيي لشريعة جده (صلى الله عليه وآله وسلم)، وجدّه بعث للناس كافة وكان رحمة للعالمين. وانطلاقاً من هذه الحقائق، فأنّ نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) كانت نبراساً لسائر النهضات التحريرية في العالم ضد الظالمين، وكانت هي الانفجار العظيم الذي هزّ عرش كلّ الطغاة المستبدين، كما ومهّدت الطريق أمام الثورات الأُخرى وأنّ الحركة الحسينية كانت النبراس لسائر النهضات التحريرية في العالم ضد الظالمين.

إنّنا اليوم بحاجة إلى وعي هادف يجعل حياتنا بعيدة عن عوامل الضعف والتوجيه، فلنتخذ من ثورة الحسين (عليه السلام) دروساً في العمل والجهاد، نحن الآن نعيش في ضعف وتأخر وتراجع واعتراف بالعدو والتسليم له. وأخذ بعضنا يجبن البعض الآخر، ويخوفه بالقوّة التي يمتلكها العدو، ونسى المسلمون قول الله: (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة/ 249). نسوا تلك الآية، فعقدوا الثقة في أنفُسهم، وفقدوا الثقة في أصالتهم، وجذورهم التي ضربت أعماق التاريخ، فعبرت على جماجم الشهداء وآلام الجرحى والأسرى في المعارك المصيرية التي خاضها المسلمون مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع الأئمّة من بعده.

