إيمانيات

كانت الثورة الحسينية وما زالت ثورة إصلاحية بامتياز، بل إنّ حيثيات عناصر الثورة وسحر أثرها متقدّمة على مثيلاتها من الثورات الإنسانية الأُخرى الوضعية أو الإسلامية، وأشارت إلى هذه المعاني آلاف الدراسات والأبحاث والخطباء. ووفق ما تعرضه الدراسات والبحوث، وما يتناوله الخطباء على المنابر والمجالس من عظمة للثورة، من المفترض أن تكون لها آثار إصلاحية مادّية واضحة في كلّ مجالات حياة المجتمع الإسلامي، وخاصّةً إذا علمنا أنّ ما يميّز تلك الثورة المباركة هو طبيعة قائدها ومنزلته من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم). الإمام الحسين (عليه السلام) قد سبق كلّ المصلحين الأُوروبيين وغيرهم الذين تمكّنوا من إحداث نقلة فكرية وعلمية، وحتى أخلاقية في مجتمعاتهم في العصور الحديثة.

وتتمثّل مقوّمات الثورة العاشورائية التي انفردت بها دون غيرها بأُمور:

الأوّل: إنّها إلهيّة بامتياز، فهي رغبة سماوية قبل أن تكون رغبة حسينية أو حاجة بشرية، وأنّ الإمام الحسين (عليه السلام) قد نفَّذ أبعاد تلك الرغبة بنجاح وأنجز بكفاءة ما هو مطلوب منه.

الثاني: قائد الثورة لم يكن تقليدياً، وإنّما يمتلك من الصفات ما لم تمتلكه قيادات الثورات الإنسانية الأُخرى، فهو ابن بنت رسول الله (عليها السلام)، وهو المعصوم الموصول بالسماء، وهو ابن الإمام عليّ (عليه السلام) الذي أقام بسيفه الدِّين، ونوّر ببلاغته وحكمته العقول.

الثالث: وضوح أهداف ومبادئ وآليات الثورة، وانسجامها مع حاجة الأُمّة ومتطلّبات الإنسان في كلّ عصر.

وبالإضافة إلى ما امتازت به ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) من مقوّمات النجاح والخلود، فإنّها طرحت مشروعاً لإعادة بناء الأُمّة، تمثّل بخطاب: «خرجتُ لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي»، وعزّز الإمام هذا المشروع (بآلية) فاعلة لتحقيقه عندما قال (عليه السلام): «أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».. فالإصلاح الذي رفعه الإمام كشعار وهدف، وأكّده في خُطبه ووصاياه وهو في طريقه إلى كربلاء، كان أحد الأقطاب الذي تدور حوله الثورة. ولو تمعّنا في طبيعة الإصلاح الذي نادى به الإمام (عليه السلام) لوجدناه إصلاحاً شاملاً، (إصلاح سياسي واجتماعي توعوي وأخلاقي)، يريد من خلاله إعادة الأُمّة إلى واقعها في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم). هذا الأمر يضع أتباع الثورة الحسينية أمام مسؤولية دينية شرعية (صارمة) لا تقبل المساومة أو المهادنة، وهي العمل بمشروع الثورة الحسينية من خلال الآلية التي رسمتها للوصول إلى الأهداف التي ثار واستُشهد من أجلها الإمام الحسين (عليه السلام)، وهي أهداف إلهيّة ورغبة سماوية للحفاظ على رونق العقيدة ومصالح الأُمّة.

فالمبادئ التي رسمها لنا الإمام الحسين (عليه السلام) والمشاعر المتّقدة الفاعلة في صدور المجتمعات الإسلامية التي خلّفتها لنا ثورة الطف في وسعها أن توحّد العالم بأسره، وهي تمتلك من عوامل الإصلاح والتجديد ما لا تمتلكه أيّ ثورة أُخرى، وثورة الحسين (عليه السلام) لو أردنا أن نتمعّن في طبيعتها لوجدناها أوّل ثورة استطاعت مع قائدها ومفجّرها أن تصبح عاملاً لتجميع الأُمّة، وهذا يدعونا جميعاً إلى إعادة تقييم طبيعة تعاملنا مع الثورة، أي: علينا أن نتعامل مع الإمام الحسين (عليه السلام) على أنّه قائد مُصلح قبل أن يكون شهيداً؛ لأنّ هدف الإصلاح في وجدان الإمام الحسين (عليه السلام) قد سبق الشهادة، وهو الذي دفعه باتجاه التضحية بنفسه وبأهل بيته وعائلته. ولذا؛ فعلينا أن نهتف في وجه العالم وفيما بيننا: أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) مصلح قبل أن نُسوّقه للعالم على أنّه مظلوم شهيد.

فمن أجل أن نكون حسينيين بامتياز علينا أوّلاً أن نُعيد صياغة علاقتنا بالثورة الحسينية العملاقة، ففي هذه الثورة من المفاهيم والأُسس والمبادئ ما بوسعها أن توحّدنا وتخلّصنا من واقعنا الحاضر المليء بالتخلّف والفساد، والضعف أمام الأعداء، والتفسّخ الخلقي المريب.. إلى واقع جديد نستطيع من خلاله اللحاق بمَن سبقنا، وفي ذلك الوقت (وحده) نكون قد ضمنَّا شفاعة الإمام الحسين (عليه السلام) وشفاعة جدّه وأبيه وأُمّه البتول (عليهم السلام)، أمّا إذا اكتفينا بالشعائر ونحّينا جانباً كلّ تلك المبادئ التي استُشهد من أجلها (عليه السلام)؛ ففي ذلك مظلمة للإمام الحسين (عليه السلام) المُصلح الشهيد ولثورته.

