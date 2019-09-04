الأزمنة و الأمكنة

عرفت الدكتور محمد بن شريفة منذ زمن بعيد، فهو رجل جليل القدر، غزير العلم باللغة العربية، وتاريخ العرب والإسلام، ولقد عرفته من خلال لقاءات معه في الكويت وفي خارجها؛ لأنه كان يشارك في كثير من الاجتماعات الثقافية، وبخاصة منها ما يتعلّق ببحوث اللغة العربية التي برز فيها.

ولقد فُجعتُ وفُجع غيري كثيرون حين جاءنا مؤخراً نبأ وفاته على حين غرة. ففقدنا رجلاً كريماً طيباً طاهر النفس، كثير العلم بلغة العرب وأدبهم.

ولد الدكتور محمد بن شريفة في إحدى المناطق بالمملكة المغربية في سنة 1936م، ودرس منذ صغره دراسات أدَّت إلى ما وصل إليه من علم، إذ حفظ القرآن الكريم، وحفظ معه عدداً من الكتب الأصيلة التي تُسمَّى عند العلماء المتون، وهي ملخّصات لبعض العلوم تسهّل على طالب العلم أن يستمر في دراسته وفق أسس قويّة راسخة. كل ذلك تلقّاه في القرية التي وُلد فيها واسمها: آسفي.

ثم انتقل إلى مدينة مراكش، حيث درس المرحلة الثانوية في كلية بن يوسف. والتحق بعدها بجامعة محمد الخامس، وتخرّج ضمن أول فوج من خريجيها سنة 1960. ولكنّه لم يقتنع بذلك، فواصل الدرس إلى أن حصل على شهادة الماجستير في سنة 1964م، والدكتوراه في سنة 1969م، وذلك في كلية الآداب بجامعة القاهرة. ثم عاد إلى وطنه متمكّناً من علمه.

وفور وصوله إلى هناك، اشتغل بالتدريس الجامعي، وتدرّج فيه حتى صار أُستاذاً للأدب الأندلسي في جامعة محمد الخامس ابتداء من سنة 1970م. ونظراً لاهتمامه بالكتب وحرصه على المخطوط منها، فقد تمّ انتدابه محافظاً للخزانة الكبرى في جامعة القرويين. وصار - أيضاً - عميداً لكلية الآداب، ثم رئيساً لجامعة محمد الأول في منطقة (وَجْدَة) منذ أن تأسّست في سنة 1978م حتى سنة 1983م.

كان معلّماً حاذقاً، وكان طلاّبه - دائماً - من المتفوقين، وقد تخرّج على يديه عدد كبير منهم، وصار لهم شأن في حياتهم العملية فيما بعد. ولا غرابة في ذلك فقد تهيّأ لهم معلّم اهتمّ بتعليمهم، وفتح أبواب العلم أمامهم، وكان يتابع كل واحد منهم، وكأنّه ابنه الذي يريد أن يراه في غاية التفوّق. ولم يكن هؤلاء الذين تخرّجوا على يديه من طلاّب المرحلة الجامعية الأولى، بل لقد كان عدد منهم من خريجي الدراسات العليا.

ولم يكن اهتمامه بالتدريس ليمنعه من الأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالعلوم التي درسها والتي صار فيما بعد من مدرسيها، فقد شارك في أعمال كثيرة ذات علاقة بعمله وبعلمه ومن ذلك:

صار عضواً في أكاديمية المملكة المغربية منذ أن تمّ تأسيسها.

وعضواً في الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد.

ومجمع اللغة العربية بالقاهرة.

والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ومؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي بالأردن.

وكان عضواً مراسلاً لمجمع اللغة العربية بدمشق.

وعضواً في عدد من الجمعيات التي تعنى بالشأن الثقافي العام، وباللغة العربية بوجه خاص سواء أكانت مقراتها في المملكة المغربية أم في بلاد العرب الأخرى.

ولقد كانت غزارة علمه سبباً في اتجاهه إلى التأليف في المجالات التي كان تخصصه فيها. فألّف كتباً كثيرة، وحقّق مخطوطات مهمّة. وكان ما أنجزه من ذلك متنوعاً بحسب تنوّع ثقافة هذا العالم الجليل.

فمن الكتب التي قام بتحقيقها والإشراف على نشرها:

1 - كتاب: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لابن عبدالملك المراكشي، وقد صدر في ثمانية أجزاء، واشترك معه في التحقيق الدكتور إحسان عباس.

2 - كتاب: ترتيب المدارك، وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك (الجزء الخامس فقط)، وهو للقاضي عياض ابن موسى. وألحقه بكتاب عنوانه: «التعريف بالقاضي عياض، وهو من تأليف محمد ابن القاضي الكبير.

3 - طرفة الظريف، في أهل الجزيرة وطريف. وهو من تأليف المازري.

4 - روضة الأديب في التفصيل بين المتنبي وحبيب، لابن إيال الشريشي، وحبيب هو الشاعر أبوتمام.

5 - متعة الكفيف للزهروني.

6 - الزمان والمكان لابن الزبير.

7 - ديوان ابن فركون.

وإلى جانب التحقيق لهذه الكتب المخطوطة، فقد كانت له بحوث ومؤلفات في شتى فروع تخصصه. ومن ذلك:

1 - أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي، حياته وآثاره.

2 - أمثال العوام في الأندلس.

3 - ابن عبد ربه والبسطي آخر شعراء الأندلس.

4 - أبو تمام والمتنبي في آداب المغاربة.

5 - ابن رشد (الحفيد)، سيرة وثائقية.

6 - أبو مروان الباجي ورحلته إلى المشرق.

7 - أعلام التواصل بين المغرب وبلاد السودان.

وله إلى جانب ذلك دراسات ومؤلفات عن عدد آخر من الشعراء والعلماء لا نريد الإفاضة بالحديث عنها هنا؛ لأن ما قدمناهُ آنفاً يدلّ عليها.

كان لا بد لهذا المجهود العلمي الكبير الذي بَذَلَهُ الدكتور محمد بن شريفة في أعماله الفكرية المختلفة أن يجد صدى كبيراً لدى مُحبي العلم والبحث، والراغبين في تتبع منابع المعرفة كيف كانت. وكان لابد - أيضاً - أن ينال التقدير على أعماله التي قام بها في هذا السبيل. ومن ذلك:

1 - حصل على جائزة المغرب الكبرى عن الدراسة التي كتبها عن أبي تمام، وأبي الطيب المتنبي في أدب المغاربة.

2 - ونالت بعض أعماله مجتمعة تقديراً خاصاً بالحصول على جائزة حصل عليها بالاشتراك مع كاتب آخر، وهذه الأعمال هي التي ورد ذكرها في بيان تخصيص الجائزة:

أ - توافر خصائص الباحث المتعمّق الدؤوب لديه، وإنتاجُهُ لعدد من الأعمال المتميّزة في ميدان الأدب العربي تأليفاً وتحقيقاً.

ب - عنايته الخاصة بحقبة دولة غرناطة (الأندلسية)، ودراسته لأثرين بارزين من آثارها، وهما ديوان ابن فركون، وديوان البسطي.

جـ - تمتّع دراسته عن ابن عميرة ودراسته عن الأمثال الأندلسية بالشمول والاستقصاء.

د - نشره للكثير من البحوث في مجلات علمية شهيرة.

3 - نال جائزة الملك فيصل في سنة 1988م، وقد فاز بها بالاشتراك مع العالم الجليل الدكتور محمود مكّي، وموضوعها هو الأدب العربي في الأندلس.

4 - ثم نال جائزة الاستحقاق الكبرى من وزارة الثقافة المغربية في سنة 1993م.

5 - وحصل على وسام من درجة فارس، وعلى آخر من درجة ضابط من المملكة المغربية.

6 - صدر عنه وعن أعماله كافة كتاب عنوانه: «محمد بن شريفة: سيرة وببلوجرافيا»، وقد تناول كل شيء عنه.

وأخيراً فإن هذا الرجل الفاضل، العالم، الذي خدم تاريخ وطنه، وتاريخ الأندلس معاً. ولم يترك التعريج على أدب المشرق فيدرسه ويؤلف عنه؛ توفي رحمه الله فحزن على فراقه محبوه من زملائه في طلب العلم وتلامذته. وقد صدر عن وفاته الرثاء التالي:

التحق بالرفيق الأعلى بالرباط أمس الخميس 22 نوفمبر 2018م، المؤرخ الأديب والمحقّق الدكتور محمد بن شريفة، عن عمر ناهز الثانية والثمانين، بعد مسار علمي حافل.

ولد الفقيد الراحل بمدينة «آسفي» عام 1936م، حيث حفظ القرآن الكريم وتابع دراسته الابتدائية، ثم التحق بمدرسة بن يوسف بمراكش إلى غاية عام 1952م، عمل مفتشاً للتعليم، وحصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة القاهرة عام 1969م، وعمل أستاذاً بجامعة محمد الخامس، ومحافظاً للخزانة الكبرى للقرويين، وعميداً لكلية الآداب بوجدة، ورئيساً لجامعة محمد الأول بها، وكان عضواً بالأكاديميتين المغربية والإسبانية، وبالمجمع اللغوي بدمشق، حصل على الجائزة المغربية الكبرى في الأدب عام 1987م، له دراسات وتحقيقات منها تحقيقه لأجزاء من كتاب المدارك للقاضي عياض، وموسوعته «تاريخ الأمثال والأزجال بالمغرب».

ويواري جثمان الفقيد الثرى ظهيرة اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، ورزق أهله وتلامذته ومحبيه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأشير إلى عمله الفكري في أحد المصادر، فجاء من ذلك ما يلي:

«تميّز محمد بن شريفة بمهارة تشهد له بالاطلاع الواسع، والمعاشرة الدائمة للمخطوطات، وقدرته الفائقة على قراءة النصوص واستنطاقها، وكيفية الاستفادة منها في اجتلاء ملامح الشخصيات، ومهما كانت الأخبار شحيحة؛ فإنه يحاصرها بتساؤلاته، ويخضعها لآلياته الاستكشافية، فيستخلص منها آفاقاً للبحث».

ولعلّ هذا الذي نقلنا هنا إنما هو تأكيد لما كتبه بن شريفة في إحدى كتاباته التي دلّت على طريقته في العمل العلمي، كقوله: «إن القراءة المتتالية، والمراجعة المتكررة للنصوص، تقود القارئ المتيقظ، والباحث المتنبِّه إلى اكتشاف خباياها، وإيضاح خفاياها، والذين يداومون على قراءة النصوص يخرجون دائماً بعد كل قراءة بشيءٍ جديد».

وهذا الذي ذكره هنا، وجاء في عبارة موجزة يحمل دليلاً واضحاً على دأب هذا الرجل الجليل على البحث، وعدم اكتفائه بالنظرة العجلى على ما هو أمامه من بحوث الأولين، بل هو يثابر على قراءتها حتى يستخلص منها ما هو مفيد.

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الدكتور محمد بن شريفة منهل من مناهل العلم العذبة، اتّسع في طلب العلم، ثم اتّسع في تعليمه ونشره، وترك وراءه تلاميذ نابهين نهلوا من علمه واستفادوا منه حتى برزوا وبزُّوا غيرهم. كما ترك وراءه مطبوعات كثيرة هي الأبحاث الذي أمضى عمره كله وهو يعمل من أجلها، فكان له إنتاج في التأليف وإنتاج في التحقيق، وكان له اهتمام بالتراث المتعلّق بالأندلس وببلاده، وبمدى اهتمام المغاربة بذلك التراث. ولئن كنّا قد ذكرنا شيئاً من إنتاجه فإن ما ذكرناه ليس كل شيء، بل إن الذي ذكرناه من ذلك في حاجة إلى مزيد من الإيضاح من عدة جوانب. ومما تمكن الإشارة إليه كِتابُهُ عن الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب، وهو كتاب كبير فيه كل ما ينبغي أن يتحقق في كتاب مثله، في موضوع مثل هذا الموضوع. لأنه يحتوي على تحقيق للنصوص، وتاريخ لبعض الجوانب الثقافية، ودراسات لغوية لا بد منها في هذا المجال، فهو حصيلة دأب طويل ودراسة عميقة.

وهو يقول عن هذا الكتاب ضمن حديث له وجهه إلى مجموعة من الأدباء التفوا حوله للاحتفاء به وسماع آرائه وأفكاره:

«استطعت بحمد الله أن أخرج منها عملاً جيداً أصبح مرجعاً في هذا الموضوع للمتخصصين الذين يهتمون بهذا الموضوع، لا سيما من بعض المستشرقين، وكان اعتمادي في هذا العمل، وكان عملي هذا يقتضي جهداً خاصاً ذلك أني ربطته بالمنابع وبأمثال العرب أولاً في مجامعها المعروفة من الميداني وغيره، وكذلك بأمثال المولدين، وفي هذا المجال وجدت ثروة من أمثال المولدين التي جمعت في عصور مختلفة، لكن أمثال الأندلسيين تظل مثالاً حياً على أن الأندلسيين لم يكن يفوتهم شيء من تراثهم، سواء من التراث الفصيح أو العامي ونعرف أن ابن قزمان وهو شاعر زجّال وهو زجّال من القرن السادس الهجري؛ نعرف أن ديوانه كان منتشراً، لكنه انتشر كذلك في المشرق، وهكذا كان تدوينهم للأزجال والأمثال تدويناً كان في محله لأن ما نسمعه من بعض شيوخنا أو نجد لدى بعض المؤلفين لمن يدونون هذا التراث، وفي كتاب «الذخيرة» لابن بسام وهو أهم كتاب في التراث الأندلسي الأدبي عندما تحدّث عن الموشحات، قال بأنها لا تستحق أن تُدَوَّنَ أو أن تسجل كما أنه عندما تحدث عن بعض أشعار الصقالبة وآدابهم، قال بأنها لا تستحق التدوين، لأني بدأت بالحديث عن عمل، سعيد بأن أسهب فيه هذا الإسهاب، وأني حرصت على تدوينه أخيراً في مشروع صدر عن وزارة الثقافة في المغرب من خمسة أجزاء، الأجزاء الثلاثة في الأمثال التاريخية التي دوّنت بدءاً من القرن السادس الهجري حتى القرن الثاني عشر، مجموعات متسلسلة من الأمثال هذه الأمثال مدروسة ومشروحة ومقارنة بِغَيْرِهَا من الأمثال العامية في العالم العربي كله، حيث حرصت على أن أجمع كل ما صدر من أمثال عامية في العالم العربي، وقد يكون في بلد عربي أكثر من مشروع في العراق وفي اليمن وفي الجزيرة وفي بلاد المغرب وفي مصر طبعاً، وفي السودان، يعني كل المجموعات العامية جمعتها وقارنتها وكل ذلك موجود، وهنالك محور آخر وهو الأزجال وقد اخترت من الأزجال التي جمعتها ودرستها في جزئين عن الأزجال التي قبلت في الجهاد وبدأتها بما قاله ابن قزمان في تخليد معركة الزلاقة، وهي المعركة الشهيرة التي انتصر فيها يوسف بن تاشفين وقد سجلها ابن قزمان، وأنا اقتصرت على ما قيل فيها من جهاد».

ومن هنا نعرف أن عمله في الأمثال والأزجال كان عملاً كبيراً استغرق ثلاثة أجزاء عن الأمثال، وجزئين عن الأزجال. وجدير بنا أن نذكر هنا أنه أشَارَ إلى اهتمام العرب المشارقة المحدثين بأمثال العرب القدماء وأمثال بلدانهم الشعبية، وأنه قد جرى تأليف كتب ضمت عدداً كبيراً من الأمثال في منطقة امتدت من الجزيرة العربية إلى السودان ومصر وغيرها. والكويت هي جزء من جزيرة العرب، ولم يكن خصّها بالاسم في مجال التأليف في موضوع الأمثال، فإننا نجد بعض أبناء هذا الوطن يقومون بجمع الأمثال الشعبية التي جرت فيه، كما نرى أن الأستاذ أحمد البشر الرومي قد جَمَعَ عدداً هائلاً من الأمثال التي يرددها الكويتيون وطبعها في كتاب استغرق أربعة مجلدات.

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ومما له صلة بالكويت من أعماله الفكرية ما أشار إليه في الجلسة التي تحدّث فيها عن كتابه الخاص بالأمثال والأزجال، فقد ذكر أنه عني بشعر الشاعر أبي فراس الحمداني، وبَيَّن أن السبب في ذلك يعود إلى «أن الفاضل الكريم صاحب جائزة البابطين للشعر كان قد اختار أن يُقيم ندوة حول أميرين شاعرين هما أبو فِراس الحمداني، والأمير عبدالقادر الجزائري، وقد أقيمت هذه الندوة في الجزائر، ولأنني كنت أحد أمناء الجائزة فقد طلب مِنِّي أن أحققه».

ومن الملاحظ هنا أنه لم يذكر أن هذه المؤسسة التي عقدت الندوة في الجزائر، والتي كلفه رئيسها بتحقيق ديوان أبي فراس الحمداني، هي مؤسسة كويتية هو عضو في مجلس أمنائها بحسب ما ذكر هنا، وهو يتردد على الكويت بشأن المشاركة في أنشطتها وأنشطة غيرها من المؤسسات التي تعنى بشؤون الفكر. وكما أن هذا الأمر غريب من رجل اشتهر بصدقه وأمانته العلمية، فإنه من الملفت للنظر أنه لم يذكر اسم الكويت في مجال العناية بالأمثال كما رأنيا فيما تقدّم من حديثنا.

ولكننا على أية حال لا بد وأن نعود إلى هذا الديوان ونتحدث عنه، وعن التحقيق الذي قام به هذا الرجل له.

وهو في هذا اللقاء يتحدث عن الديوان الذي كلفه الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين بتحقيقه، وذلك بصفة الأستاذ عبدالعزيز هو منشئ الجائزة وصاحبها، ولم يكتفِ بذلك، بل أحضر للمحقق نسخة فريدة لديوان أبي فراس، وهنا يشير:

«هناك شرح لابن خالويه اللغوي المعروف وهو شرح غير معروف وغير مشهور تُعرف منه نسخة خاصة في المكتبة الوطنية بتونس، أحضر إليّ (يقصد الذي دعاه) نسخة وأسند إليَّ القيام بتحقيقها، وهذا هو أول شرح وأقدم شرح لشعر أبي فِراس. وفي الوقت نفسه قمت بتحقيق النسخة المغربية الموجودة في خزانة القرويين من ديوان أبي فراس الحمداني».

هكذا استبانت لنا ملامح من أعمال هذا العالم الكبير الملمّ بكثير من المعلومات عن لغة العرب نثراً وشعراً، وهو على مستوى عالٍ من العلم، بغض النظر عن الملاحظة اليسيرة التي أوردناها.

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جاء فيما تقدّم أن من أعمال الدكتور محمد بن شريفة الأدبية تحقيق نسختين مختلفتين من ديوان الشاعر أبي فراس الحمداني، وهما نسخة المكتبة التونسية ونسخة المغرب. وكان هذان العملان هما ما أشار إليه في الندوة التي ذكرنا شيئاً مما دار على لسانه فيها. إذ ذكر أنه قام بتحقيق هاتين النسختين من أجل المشاركة في مهرجان ثقافي أقامته مؤسسة كويتية في الجزائر وهي مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري.

وما دام الأمر متعلّقاً بالكويت، فلا بد وأن نورد كل ما نستطيع أن نورده عن هذا الأمر في مقالنا هذه.

أولاً: الديوان كما هو واضح يضم شعر الشاعر المعروف أبي فراس الحمداني، وهو شاعر مشهور له قصائد يتغنّى بها الناس منها القصيدة التي أطربتنا بها الفنانة الكبيرة أم كلثوم وهي:

أراك عصيَّ الدمع شيمتك الصبر

أما للهوى نهيٌ علين ولا أمر

ثانياً: نجد على ديوان أبي فراس شروحاً كثيرة، ولديوانه نسخ خطيّة لا تزال مبثوثة في مكتبات العالم، وقد طُبع الديوان وطُبعت بعض شروحه في عدّة طبعات لكل منها.

ويهمّنا هنا أن نشير إلى شرح ديوان أبي فراس المطبوع في الكويت بمبادرة من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري. وبتحقيق الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة.

وبهذا فقد جرى طبع أثرين من آثار أبي فراس لدى المؤسسة المذكورة، وطبعاً في الكويت معاً، وكلاهما صدر بتحقيق الدكتور بن شريفة.

أما أول الأثرين فهو ديوان أبي فراس الحمداني وفق الرواية المغربية، وأما الثاني فهو شرح ديوان أبي فراس الحمداني لابن خالويه. وقد ذكرنا أنَّه كان في تونس. ولما كنا قد تحدّثنا عن المحقق كثيراً وأوردنا ما ذكره عن دوره في تحقيق أبي فراس في مخطوطيته، فإن العودة إلى ذلك أمر غير ملائم، ولكننا سوف نقوم باستعراض كلا الكتابين اللذين ذكرناهما، وذلك بحيث يكون الحديث عن كل واحد منهما على حدة.

الأول: هو شرح ابن خالويه على ديوان أبي فراس، وهو في مجلد كبير يزيد عن خمسين وأربعمائة صفحة من القطع الكبير، وكانت طباعته في سنة 2000م، وفي بِدَايَتِهِ تصدير من صاحب المؤسسة الناشرة، ثم مقدّمة طويلة كتبها المحقق.

هذا الشرح من صنع العالم اللغوي النحوي الحسين بن أحمد ابن خَالَويه، وكان أُستاذاً لهذا الشاعر الذي يحفظ أُستاذه ذكره، لما كان يخصه به من التقدير والوفاء، وما كان يخصه به من أشعاره، حيث كان يُلِقي عليه من كل جديد من جميل شعره، وعندما توفي الشاعر، وجد ابن خالويه نفسه - من باب الوفاء لتلميذه - حريصاً على نشر ما جمعه لديه من شعره على أن يشرحه شرحاً وافياً، وبخاصة وأنه لم يجد أحداً اهتمّ بذلك من قبله، وقد قدّم لشرحه بما يلي:

«وما زال رضي الله عنه وأرضاه، وكرَّم مُنقلَبَه ومثواه - إيجاباً لحق الأدب، ورعاية لحق الصحبة وعلماً بأهل المخالصة - يُلقي إليَّ دون الناس شعره، ويحظُر عليَّ نشره، حتى سبقتني وإيّاه الركبان، فجمعتُ ما ألقاهُ إليَّ، وشرحت من أيامه وأخباره والأيام، المذكورة فيه ما أرجو أن يقرنه الله بالصواب والرشاد».

لقد ألزم ابن خالويه نفسه بجمع شعر أبي فراس وشرحه في كتاب جامع، لأنه وجد الأيام تسير سيرها دون أن يتصدّى أحد لذلك، بل إن الشاعر نفسه لم يُعْنَ بجمع ما قاله من شعر، أو يطلب من أحد العاملين في معيته أن يتولى ذلك. ومع الجهد الذي بذله ابن خالويه في عمله هذا الذي نراه - الآن - بين أيدينا؛ فإننا لم نجد له ذكراً كثيراً بين العلماء المتخصصين ونقّاد الشعر، وربما كان ذلك لأن ابن خالويه كان مشهوراً بأنه لغوي نحوي، فلم يرتبط الديوان وشرحه باسمه إلا بعد أن ذكره ياقوت الحموي بعد ذلك بزمن. (توفي ياقوت في سنة 623هـ/1225م).

هذا، ولم يكن شرح ابن خالويه لديوان أبي فراس شرحاً بمعنى الكلمة، فهو لا يحتوي على تفسير لغوي كما هو مألوف في الشروح، ولا يتولى تفسير معاني الأبيات بيتاً بيتاً، ولكنه كان يهتم بذكر أخبار الشاعر، وما يتعلّق بمناسبات أشعاره.

وهنا أَكَّد الدكتور محمد بن شريفة أن النسخة التي يقدّم هنا تحقيقاً لها هي أقدم نسخة تضم شعر هذا الشاعر، وهي محفوظة في دار الكتب الوطنية بتونس. وقد قام بعد ذلك بوصف هذه النسخة وصفاً كاملاً.

كان لأبي فراس شعر كثير، ضاع أكثره بسبب تأخر جمعه، ولكن ما لدينا منه الآن يعتبر كثيراً بالنسبة لأشعار غيره. ثم إنه متنوع الأغراض، ففيه الفخر، والغزل، ووصف المعارك التي خاضها. وفيه مدحه لسيف الدولة الحمداني وغير ذلك كثير. وإذا أردنا أن نمثّل هنا لِشَيء من شعره، فإننا نختار له أبياتاً قالها في غير تلك الأغراض التي أشرنا إليها، فهذه بضعة أبيات قالها في الزهد، وقد وردت في آخر ما جاء من ديوانه، وهي:

أما يردع الموت أهل النُّهَى

ويردَعُ عن غَيِّهِ من غَوَى

أما عالم عارف بالزما

نِ يروح ويغدو قصير الخطا

ويا لاهياً آمِناً والحما

م، إليه سريعٌ قريبُ المدَى

يُسَرُّ بِشَيْءٍ كأن قد مضى

ويامنُ شيئاً كأن قد أتى

إذا ما مررت بأهلِ القبور،

تَيَقَّنْتَ أنك منهم غَدَا

وأن العزيز بها والذليـ

ـل سواءً إذا أُسْلما للبلَى

ثانياً: وهذه نسخة أخرى من ديوان أبي فراس الحمداني، حققها - أيضاً - الدكتور محمد بن شريفة، ونشرتها مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري بمناسبة سبق لنا أن أشرنا إليها. وقد جرى تعريف بهذه الطبعة نراه على غلافها، ونَصُّه: «حسب الرواية المغربية» وهي رواية تعتمد على ترتيب الشعر بحسب الحروف الأبجدية وفيها بعض الروايات والاختلافات في ترتيب أبيات القصائد وبعض الأمور اليسيرة الأخرى، وليست هذه الطبعة شرحاً للديوان، بل هي نص كامل له بلا شرح.

ورد في البداية تصدير لهذه الطبعة من الديوان، قدّمه صاحب المؤسسة ورئيسها. أثنى فيه على عمل المحقق، ونوَّه بدرايته في مجال الشعر واللغة، ثم جاء دور بن شريفة لكي يقدّم عمله هذا، فتحدّث في بداية مقدمته عن عناية العرب بحفظ أشعار شعرائهم، وجمعهم لكثير مما ورد من ذلك. ثم استمر في الحديث عن الشعر العربي منذ الجاهلية إلى العصر العباسي، ولكنه لم ينسَ الحديث عن رحلة الشعر العربي إلى بلاد المغرب والأندلس، فبيَّن دور أهل هذه البلاد في روايته، ولم يلبث أنْ تحدّث عن جامعي الشعر وشارحيه، وكل هذا العمل تمّ من رجال المغرب لشعر شعراء من المشرق، ما عدا الحمداني فإنه اختلف عن أولئك الشعراء، فلم تكن لشعره رواية موثّقة، كما أنه لا دليل هناك على تاريخ دخوله إلى المغرب.

ولكن شعر أبي فراس الحمداني جاء - في البداية - ضمن كتب تضمّ مجموعة متنوعة من المقطوعات المختارة، كانت تحوي شيئاً مما قاله من شعر. ومن هذه الكتب: كتاب يتيمة الدهر للثعالبي.

ولقد أخذ الدكتور محمد بن شريفة في هذا السبيل، فأورد كل ما يتعلّق برواية شعر الحمداني في المغرب، سواءً أكان ذلك بصفة قصائد أو مُقَطَّعات مجتزأة منها، ومثل لكثير من ذلك مع المقارنة بين بعض معانيه والمعاني التي تطرّق إليها غيره من الشعراء المتقدمين.

ثم ابتدأ الديوان بثلاثة أبيات لطيفة هي:

قد كان بدرَ التمام حُسْناً

والناسُ في حُبِّهِ سواءُ

فزاده ربُّه عذاراً

تَمّ به الحسنُ والبهاءُ

لا تعجبُوا، ربُّنا قديرٌ

يزيد في الخلق ما يشاء

وهكذا نرى أن هذين الكتابين وإن كان يجمعها شعر أبي فراس الحمداني، فكل منهما يحتوي عليه، إلا أن الأول كان شرحاً، والثاني كان نصّاً شعرياً غير مشروح.

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ورد في مقالنا هذا ذكر رجلين من رجال الشعر واللغة هما الشاعر أبو فراس الحمداني والعالم اللغوي ابن خالويه، ونحن قبل الختام ينبغي أن نذكر شيئاً موجزاً عنهما. وذلك كما يلي:

- أبو فراس الحمداني: اسمه الحارث بن سعيد، وهو أمير وفارس وشاعر، ولد سنة 932م، وتوفي في سنة 968م، وكان قد وَليَ عن ابن عمّه سيف الدولة بعض الأماكن القريبة منه، فكان مركز عمله في منبج التي يتردد اسمها في سوريا خلال هذه الأيام. له شعر جميل، وصدرت عنه كتب تناولت حياته وشعره، كما كتب الأستاذ علي الجارم حكايته في رواية بعنوان: «فارس بني حمدان» وكانت لها شهرة واسعة.

- ابن خالويه: هو الحسين بن أحمد، لغوي ونحوي مشهور، عاش فترة في اليمن، ثم نزح إلى الشام. وله عدد كبير من المؤلفات، كما أن له تلاميذ كثيرون استفادوا من علمه الغزيرْ، توفي في حلب سنة 980م.

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هذا هو ما أمكن ذكره عن الشيخ الدكتور محمد بن شريفة الذي غادرنا إلى الرفيق الأعلى، تاركاً وراءه كنوزاً من العلوم، وأسفاً على فراقه.

