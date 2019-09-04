آراء

نشرت صحيفة «الصباح» التونسية مقالا تحت عنوان «أمة لا وجود لها» لنور الدين عاشور، ينص المقال حول حديث دار بينه وبين رئيس تحرير صحيفة «ليموند» الفرنسية سليفي كافمان عبر اتصال هاتفي، وكيف هي حالة الكيان الصهيوني عسكرياً وشعبياً، وما استعدادات اسرائيل الدفاعية لهجوم محتمل من المقاومة اللبنانية في الأيام الأربعة السابقة، وجاء فيها مقتطفاً. قال: ان اسرائيل في حالة الاستنفار الدائم. لقد بعث لنا مراسلنا في تل ابيب تقريرا خطيراً.

أول مرة اسرائيل تحظر على الاعلام الاسرائيلي والاجنبي التوجه الى شمال اسرائيل.

ثانيا حظر التجوال في المستعمرات الشمالية حظرا تاما الا للاسباب القصوى.

سحب القوات العسكرية الاسرائيلية الى عمق خمسة كيلومترات وحظر تحرك الآليات العسكرية للجيش الاسرائيلي في الشريط الحدودي مع لبنان. الانعقاد الدائم لمجلس الوزراء المصغر او ما يسمى بالمجلس الامني وارتفاع معدلات بيع تذاكر الطائرات الى نسبة 22% مع ازدياد عمليات سحب من البنوك الاسرائيلية بشكل غير مسبوق وكذلك عمليات شراء للمواد الغذائية والمياه التي لم تسجل في تاريخ «اسرائيل وغيرها من الاجراءات».

رد عاشور: انك تمزح. فقال: يا سيد نور الدين انا كنت في شهر يوليو في اسرائيل وزرت الحدود الشمالية، ان اسرائيل بنت جدارا اسمنتيا بينها وبين لبنان بالاضافة الى ذلك زرعت الكثير من الالغام وقامت بتركيب احدث الاجهزة الالكترونية والتي ترصد بالاقمار الصناعية.

قال عاشور: انك تبالغ. فقال كافمان: اسمع لقد كان يرافقني الى الحدود صديقي الجنرال لومي عافير عندما سألته عن سبب كل هذه الاجراءات والتحصينات على الحدود قال لي انها لاعاقة جنود المقاومة من ان يجتاحوا الحدود في يوم ما فقلت له: حقا؟ قال: نعم ان الجنود الاسرائيليين المتواجدين على الحدود يتعاطون المخدرات والحبوب المنشطة لكي لا يناموا. وروى لي انه قبل سنة كان جنديان يقومان بدورية على مسافة مئة متر من السياج الاسمنتي وسمعا صوت حركة بالاحراش لم يتحمل احدهما سماع هذا الصوت فأصيب بأزمة قلبية في الحال وتوفي من الخوف.

فكرت كثيراً في هذه المقالة واطلعت على بعض الصحف العبرية للبحث عن مدى صدق الكاتب في تبيان الحالة الاسرائيلية، ودعم ذلك البحث صدق الكاتب عندما قرأت في صحيفة «معاريف» الاسرائيلية «نتيجة الاختبار في الشمال: ما زال الوقت مبكرا لاغلاق حالة التأهب»، بالاضافة الى تصريح القائد العسكري الاسرائيلي تومر جلعاد حول الحاجز الاسمنتي الذي شيد في عام 2018 «هذا الحاجز هو رد على النوايا المعلنة، والتهديدات التي اطلقها مجموعات المقاومة علانية منذ العام 2011 للتسلل الى اسرائيل ومهاجمة المستوطنات الاسرائيلية جنوب الخط الأزرق».

فكل الأدلة والتصاريح تثبت مدى قوة المقاومة ليس في ردع الكيان الصهيوني بل في تحرير الأراضي الفلسطينية وطرد الصهاينة من تلك الأراضي، ولكن مازال هناك من يشكك بقدرة وقوة المقاومة الشعبية واستمرارها في التصدي للكيان الصهيوني، متشبعين بفكرة الجيش الذي لا يقهر بعد الانتكاسات العربية في صد العدو ودحره. والتجارب العسكرية التي قامت بها المقاومة الشعبية الاسلامية منها والقومية في غزة والقدس والضفة ولبنان كلها تدل على ان جيش الاحتلال الصهيوني هو اضعف ما يمكن تصوره، وأنه بهذه المقاومة حافظت قلة بسيطة على عزة وكرامة الأمة العربية والاسلامية، وأوجدت ما خفي في نفوس الأمة.

لا اسمع ولا ارى تلك الصرخات من بعض المتصهينين، فلا قيمة لها ما لم توجد بدليل ملموس، فالبعض يصرح بعكس الواقع الذي يعيشه الاحتلال الاسرائيلي ويصرح به قادته علناً، اصبح البعض متصهينا اكثر من الصهيوني، لماذا؟ لكره وعنصرية طائفية؟، لنعي قليلاً حقيقة الصراع القائم، ولنقف مع من يحقق حلم الأمة جمعاء، فهذه المقاومة بها من المذهب السني والشيعي وبها من التيارات الفكرية الاسلامية والقومية والليبرالية، فهي تختلف بما تختلف عليه وتتفق على ان الكيان الصهيوني هو محتل غاصب يجب مقاومته.

أحيت تلك المقاومة فينا ما قد مات من حبٍ للأرض والدين والكرامة الانسانية.

