آراء

قبل بداية كل موسم رياضي تستعد الأندية من خلال تدعيم صفوف فرقها بلاعبين محترفين سواء محليين أو اجانب بالاضافة إلى اختيار المدرب وبعدها يغادر الفريق إلى معسكر خارجي لاحدى الدول الاوروبية أو العربية، استعدادا لتحقيق نتائج ايجابية خلال الموسم الجديد وارضاء جماهيره.

هذا رياضيا.. وأما في الجانب السياسي، وبما يتعلق بأعضاء مجلس الامة فالنواب ذهبوا إلى اوروبا بعد نهاية دور الانعقاد الماضي، والآن ومع انتهاء الاجازة الصيفية وعودة الناس بدأ نواب مجلس الامة الاستعداد المبكر لدور الانعقاد المقبل، وهو الدور الأهم لأنه الأخير فنواب الامة استعدوا لهذا الدور باحترافية ايضا، ولكن ليس بلاعبين محترفين ولكن بمقترحات وتقديم قوانين شعبية، ولكن باحترافية وأغلبها، ان لم تكن جميعها، تلامس احتياجات الشعب من اقتراحات لزيادة الرواتب واسقاط القروض والعودة إلى قانون الاستبدال للمتقاعدين وزيادة رواتب المتقاعدين، والدليل على احترافية بعض النواب فإن هذه القوانين لم تقدم الا في دور الانعقاد المقبل رغم ان المواطنين «طاحت بلاعيمهم» وهم ينادون بهذه المطالب التي كسرت ظهورهم، لكن لم يستجب لهم إلى الآن والسبب يعرفه كل المواطنين. ولهذا فإن على المواطنين الا يتفاءلوا أو حتى يحلموا بان هذا المجلس سيحقق لهم هذه المقترحات التي يعلن عنها النواب اليوم ويدغدغون من خلالها مشاعر المواطنين لأن المكتوب يقرأ من عنوانه والدلائل كثيرة على اداء هذا المجلس. واذا ستكون هناك اي قوانين تفرح المواطنين ستكون من الحكومة وليس من هذا المجلس الذي لم يكلف الحكومة اي دينار حتى الآن على الرغم من ان المجلس السابق والذي لم يقنع غالبية الشعب انجز قوانين شعبية منها مكافأة نهاية الخدمة وبطاقة «عافية» للمتقاعدين واقرار بعض الكوادر للموظفين، اما هذا المجلس لم يقدم اي شيء يتلمسه المواطن ويرفع عن كاهله، وانا لا اضع اللوم فقط على اعضاء المجلس لأنهم جاءوا بالانتخاب وليس بالتعيين ونحن من اوصلهم إلى مجلس الامة وهم نتيجة اختيارنا، اذن علينا الا «نتحلطم» ونعاتب فنحن من اوصل هؤلاء النواب وأتمني من الناخبين حسن الاختيار في الانتخابات القادمة وايصال من يستحق ومن يحمل همومهم ويعمل من اجل الرفع عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم، وبكل صراحة هناك نواب في هذا المجلس يستحقون الاستمرار ولكنهم للاسف قلة.

وفي الختام اقول للمواطنين دور الانعقاد المقبل ستسمعون وتقرأون عن مقترحات شعبية سيقدمها النواب، ولكن كما ذكرت لا تصدقوهم على الرغم من انها قوانين احترافية بقرارات شعبية.

