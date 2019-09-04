آراء

قرأت للدكتور علي درويش كتابه «دراسات في الأدب الفرنسي» الذي ألفه عام 1973 ابان تدريسه الأدب الفرنسي في كلية الأداب بجامعة عين شمس المصرية، فوجدتني أحقق «فائدة ممتعة أو ممتعة مفيدة» لأن هذا الكتاب الكبير يشمل تحليلا أدبيا لعدد من المسرحيات الفرنسية العالمية الخالدة المليئة بالدروس والعبر للانسان في كل زمان ومكان و«جزيرة العبيد» التي كتبها المؤلف الفرنسي «بيتر ماريفو» عام 1725 م بباريس عاصمة العلم والنور، احدى تلك المسرحيات التي يتعرض لها الدكتور علي درويش بالتحليل والترجمة في كتابه «دراسات في الأدب الفرنسي» وهي ملهاة تستحق بجدارة أن تكون من روائع المسرح العالمي لما تزخر به من موضوعات انسانية باللغة الحيوية..

فكرة مسرحية «جزيرة العبيد» لا تعقيد فيها فهي تريد أن تقول ببساطة أن الطبقية في المجتمع الواحد مذمومة وأن تقسيم الأفراد في المجتمع الواحد الى سيّد ومسود أو خادم ومخدوم، خاطئ يضرّ المجتمع ويؤخّره، فالناس متساوون في الحقوق والواجبات، أو هكذا يجب؛ كي يتقدم المجتمع ويتطور الى الأفضل.

لكن الطبقية في المجتمع غير الطبقية في العمل، الطبقية في المجتمع مذمومة مرفوضة لأنها تحوِّل الناس الى سادة وأرقّاء يكره كل منهما الآخر. أما الطبقية في العمل فهي محمودة مقبولة؛ لأنها تنظِّم العمل وتقوّيه، فلا ضرر أو ضرار أن يكون في المجتمع رؤساء ومرؤوسون يعملون بانسجام تام.. هذه حقيقة من الخطأ بل ومن الخطر أن ننكرها، وقد أدرك مؤلف المسرحية «ماريفو» منذ حوالي ثلاثة قرون تلك الحقيقة وعرضها من خلال مفاهيم أبطال مسرحيته وهي جديرة بتأملنا واهتمامنا لأنها ان فُهمت من شتى فئات المجتمع فهما واعياً.. كفلت التوازن بين علاقات الأفراد وأزالت العيوب الاجتماعية الخاطئة التي تعشعش في عقولنا منذ عصور الانحطاط.. وما زلنا نعاني من آثارها ردحاً من الزمن في العصر الحديث.

ولتقريب ذلك نقول: ان تنظيم العمل في أي مؤسسة أو منشأة.. يقتضي أن ينفذ كل من يعمل فيها تعليمات من هو أعلى منه رتبة أو مرتبة فيها؛ ففي المدرسة مثلا يجب على وكيل المدرسة أن يطيع مديرها، والمدرس أن ينفذ تعليمات الوكيل؛ والطالب يستجيب لارشادات المدرس؛ على أن يلتزم الجميع بتعليمات وزارة التربية من أعلى الهرم فيها المتمثل في السيد الوزير الى قاعدة الهرم المتمثل في موظف الاستقبال.. حتى تكتمل العملية التعليمية ويؤتى بالنتائج المرجوة منها آخر العام الدراسي..

وقس على هذا في كل وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية وشبه الحكومية والأهلية والخاصة..

ومن دون هذا التسلسل الوظيفي، أو من دون هذه الطبقية في العمل ان جاز لنا هذا التعبير؛ ستعم الفوضى ويتفشى التسيب.. في مكان العمل؛ فيتضرر الناس..

أما خارج نطاق العمل ودوائره الرسمية المغلقة؛ فالأمر يختلف؛ والبقية عندكم.

