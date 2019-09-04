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انطلقت الاثنين فعاليات المؤتمر الاقليمي حول التنوع الثقافي تحت شعار «الثقافة جسور الحوار والتفاهم» بمشاركة كبار المسؤولين وممثلي دول الحوار الآسيوي. وأكد وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح العلي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر اهمية الثقافة كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب في زمن اصبح فيه العالم قرية كونية صغيرة مع تطور تقني مستمر ما يجعلنا نأمل في تعزيز الحوار بين الشعوب وانفتاحها المستمر.وأشار العلي الى ان البحث عن المشترك الانساني والمختلف اصبح امرا حتميا مع الحفاظ على هوية كل شعب موضحا ان التعايش الانساني المشترك لا يعني تماثلا في الهوية وانما يعني التنوع والثراء وتعدد الثقافات.وشدد على الحاجة الى تعزيز النزعة الانسانية في كل الهويات والتي تقوم على اعلاء الكرامة الوجودية للانسان التي لا تميز بين الانسان واخيه مهما كان الاختلاف في اللون او اللغة او الثقافة او الوضعية الاقتصادية.ودعا الى اعلاء قيم الحرية والعدالة للجميع ليواصلوا «رعاية هذه الشجرة التي رعاها السابقون لتهب للانسانية ثمار المحبة والخير وتسهم في نشر السلام وذلك من خلال الابداع في شتى المجالات».

من جهته، دعا أمين عام حوار التعاون الآسيوي بورنشاي دانفيفاثانا في كلمته الى العمل من اجل تعزيز مفهوم التنوع الثقافي الغني في آسيا والذي يعد بمثابة القوة الناعمة والمرنة التي تمتلكها دول القارة. واوضح دانفيفاثانا ان ذلك يأتي من خلال تعزيز دور الثقافة والسياحة بما يحقق الحوار الثقافي البناء مع ضرورة وجود خطة عمل تهتم بهذين المجالين كاحدى اهم الادوات التي تسلط الضوء على الحوار بين الحضارات. وقال ان الهدف من انشاء منظمة حوار التعاون الآسيوي هو تعزيز الترابط بين الدول الآسيوية في جميع مجالات التعاون من خلال تحديد نقاط القوة المشتركة وتوسيع التجارة والاسواق المالية في آسيا وزيادة القوة التفاوضية للبلدان الآسيوية.وتناولت الجلسة الاولى للمؤتمر الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع وزارة الخارجية وحوار التعاون الآسيوي قضية التنوع الثقافي وانعكاسه على المجتمعات الآسيوية حيث تم عرض عدد من التجارب الآسيوية فيما ناقشت الجلسة الثانية «التواصل والتقارب بين ثقافات بلدان آسيا: تغيرات وآثار».كما سيناقش المؤتمر غدا الثلاثاء قضية «التواصل والتقارب بين ثقافات بلدان آسيا». ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين الى خلق مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم والمساهمة بإيجابية نحو السلام والعيش الرغد وترويج التفاعل المشترك بين دول آسيا في جميع مجالات التعاون.

هذا وتشارك الكويت في فعاليات المؤتمر بوفد يرأسه الامين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الانصاري الذي اكد على اهمية المؤتمر والذي وصفه بانه جسر للتواصل والحوار وترسيخ التنوع والخصوصية لثقافة كل شعب ومنطقة. كما اشاد الانصاري بالتنظيم العالي المستوى للجنة المنظمة للمؤتمر والذي تستضيفه دولة قطر .

