علم ومعرفة

يشارك مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في معرض موسكو الدولي للكتاب المقام خلال الفترة من4 إلى 8 سبتمبر في العاصمة الروسية، وذلك من خلال برنامج ثقافي متنوع من إعداد نادي كلمة للقراءة ويتضمن عدداً من الندوات والفعاليات الثقافية.

يطلق مشروع «كلمة» للترجمة في اليوم الأول من المعرض النسخة الروسية من كتاب «كلمات القائد»، مختارات من أقوال الأب المؤسس، وهي مجموعة مختارة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعكس الأسس التي اعتمد عليها في حكمه، والمبادئ والقيم التي شكلت رؤيته لبناء وتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم مسبقاً إطلاق النسخة الألمانية من الكتاب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في أكتوبر 2018 والنسخة الإنجليزية في معرض لندن الدولي للكتاب في مارس 2019.

ويحتفي «كلمة» في اليوم الثاني بأهم المترجمين الذين قدموا أبرز الأعمال الروسية الخالدة إلى العربية، وهما د. أبوبكر يوسف ود. سامي الدروبي، حيث سيتم الاحتفاء بالمترجم المصري الراحل أبوبكر يوسف، تقديراً للإرث الثقافي الذي خلفه، وذلك من خلال ندوة تركز على أهم المحطات في سيرة حياة أبوبكر، وتسلط الضوء على إنجازاته في مجال الترجمة من الروسية إلى العربية، لاسيما أنه قدم أعمالاً لكبار الأدباء والمؤلفين الروس مثل تشيخوف وكوبرين وايتاماتوف. يشارك في الندوة كلاً من جمال أبوبكر يوسف، وماهر سلامة، ورائد جبر. فيما تقام ندوة حول د. سامي الدروبي خلال معرض أبوظبي للكتاب 2020، حيث تحل روسيا ضيف شرف للدورة 30.

وفي اليوم الثالث من معرض موسكو الدولي للكتاب، سيتم عقد ندوة للحديث عن مشروع «كلمة» للترجمة وإصداراته بالروسية، بمشاركة كل من د. ماثيو إليوت وإيغور غريجوك. أما عن اليوم الرابع، فتعقد ندوة بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، لمناقشة الترجمات الصادرة عن «كلمة» في مجال الفضاء، وتشارك فيها كل من شيخة المسكري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، وعبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويدير الجلسة الكاتب محمد حسن المرزوقي. وفي هذا السياق، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في معرض موسكو الدولي للكتاب ضمن مساعينا لنشر الثقافة النوعية ودعم المعرفة عبر تعريف العالم بمشاريعنا الثقافية الرائدة، والتي تسلط الضوء على أهمية احياء الترجمة باعتبارها جسراً للتبادل الحضاري بين الثقافات، وتعزيز الحوار ودعم صناعة الكتاب».

وأضاف: «نحرص دائماً على المشاركة في معارض الكتب حول العالم، لما تلعبه من دور في تقوية الأواصر الثقافية بين الدولة ومختلف شعوب العالم، كما أنها تعكس مكانة الإمارة كوجهة ثقافية مميزة، وتوسع من شبكة علاقاتها الثقافية والتجارية مع دور النشر والعارضين الدوليين المشاركين في هذه المنصات العالمية».

وفي اليوم الأخير من معرض موسكو الدولي للكتاب، يعلن مشروع «كلمة» للترجمة عن الأعمال الروسية التي ستتم ترجمتها إلى العربية خلال العام المقبل. وعلاوة على ذلك، ستكون هناك مشاركة لصالون الأدب الروسي بدعم من نادي «كلمة» للقراءة طوال أيام المعرض، وبحضور كل من مؤسسي الصالون، كل من محمد حسن المرزوقي، وغيث حسن، حيث سيتم عمل جلسات قراءة حية سيتم بثها على قنوات التواصل الاجتماعي من قلب المعرض.

