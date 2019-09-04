علم ومعرفة

اعلن اتحاد الناشرين العرب تفاصيل المشاركة في الدورة الأولى لجائزة د. «عبدالعزيز محمد المنصور» لدعم الناشر العربي، والمخصصة هذه الدورة في منشورات قصص الطفل حتى سن ست سنوات. بحيث يكون الكتاب باللغة العربية ومنشور ورقياً وليس مترجما ومن اصدارات العامين الأخيرين، ويجب ألا يكون الكتاب قد فاز بأي جائزة عربية حتى موعد اغلاق قبول الاعمال والمحدد بيوم 30 سبتمبر2019، كما يحق لكل دار نشر عضو في اتحاد الناشرين التقدم بكتابين على الأكثر، كما يرسل مع نسخة الكتاب الالكترونية سيرة ذاتية للدار وللمؤلف والرسام.

و تقديم خطاب حديث من الاتحاد المحلي يفيد عضويته والتزامه بقوانين الملكية الفكرية وأن يكون الكتاب حاصل على حقوق ملكية ويرسل الناشر تعهد بذلك. الجدير بالذكر أن قيمة الجائزة تبلغ 10,000 دولار.

والمشاركة في الجائزة وفقا (للاستمارة والشروط المرفقة) والمنشوره على مواقع اتحاد الناشرين العرب وتم تحديد بريد اتحاد الناشرين لاستقبال مشاركات الناشرين في الجائزة في فرعي بيروت والقاهرة.

nsharif@arab-pa.org

