مال وأعمال

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إلى أن قطاع القوى العاملة الوطنية يعكف على وضع استراتيجية جديدة لتنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالتعاون مع مستشارين خارجيين ممن لديهم الخبرة في هذا المجال.

وقالت العقيل يتوفر لدى قطاع القوى العاملة التابع للهيئة خطة استراتيجية متوسطة المدى مرتبطة بجداول لقياس مؤشرات أداء جميع أقسامها حسب الهيكل التنظيمي السابق نقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، موضحة في ردها على سؤال برلماني حول أزمة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وبينت أنه نظراً لتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة بعد نقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية والجهاز التنفيذي للدولة ليصبح أحد أهم قطاعاتها، فضلاً عن انتقال الاختصاصات الواردة بقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة، موضحة أن الهيئة تشرع حالياً في وضع خطة استراتيجية جديدة تشمل جميع أعمال الهيئة قبل نقل التخصصات إليها.

وأشارت الوزيرة إلى بعض جهود قطاع المختص في الهيئة لتعزيز فرص الحصول على العمالة الوطنية على وظائف القطاع الخاص وتضمنت ما يلي:

أولاً: الباحثين عن العمل: من خلال العمل على تحديث وتنقية قوائم الباحثين عن عمل من خلال الفصل بين الباحثين عن العمل الجادين وغير الجادين للالتحاق بالقطاع الخاص بما يسمح للهيئة معرفة رغباتهم وميولهم.

ثانياً: نشر الوعي الوظيفي:

تنسيق التعاون مع المؤسسات التعليمية بهدف نشر خدمات نشر الإرشاد الوظيفي وتوعية الطلبة.

توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحادات الطلابية لنشر فكر الارشاد الوظيفي بين الطلبة المبتعثين والتسويق لهم عند القطاع الخاص.

ثالثاً: رفع نسبة تعيين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص عن طريق مشاريع التعاون المشتركة والتي من بينها مشروع التعاون مع بيتك والبنك التجاري والبنك الأهلي المتحد وبنك الخليج وبنك بوبيان وشركة زين للاتصالات بالإضافة إلى معارض التوظيف.

وأوضحت العقيل أن من بين الجهود المبذولة خلق فرص وظيفية مع جمعيات النفع العام مثل جمعية المهندسين والمحامين والمركز الثقافي البريطاني وجمعية الحقوقين وبروتوكول تعاون مع اتحاد المصارف.

وأضافت أنه بجانب جميع الجهود السابقة هناك مراقبة الفرص الوظيفية من خلال التواصل مع شركات القطاع الخاص وتعزيز العلاقات مع شركات القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية واستقبال الفرص الوظيفية المختلفة من شركات القطاع الخاص عن طريق الكتب الرسمية أو غيرها ومتابعة تطبيق وتطوير النظم الآلية الخاصة باستقبال تسجيل الفرص الوظيفية المتاحة لديها.

