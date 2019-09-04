مال وأعمال

عادت المؤشرات إلى لونها الأخضر بنهاية تعاملات أمس، بعد أن شهدت هبوطاً جماعياً بالأمس، لتُسجل اليوم ثاني صعود جماعي في سبتمبر الجاري.

وارتفع المؤشر العام للبورصة عند الإغلاق 0.13 في المئة صعوداً إلى النقطة 5961.32 رابحاً 7.82 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.1 في المئة و0.14 في المئة على الترتيب. وبالعودة للتداولات، تقلصت السيولة بنحو طفيفة لتصل إلى 18.59 مليون دينار مقابل 18.71 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت الكميات 14.1 بالمائة إلى 106.36 مليون سهم مقابل 93.24 مليون سهم. وحقق سهم «زين» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.86 ملايين دينار مُرتفعاً 0.52 في المئة، فيما تصدر سهم «دبي الأولى» نشاط الكميات بتداول 10.63 ملايين سهم مُرتفعاً 26.67 في المئة في صدارة ارتفاعات البورصة.

وكانت «دبي الأولى» أعلنت عن سداد كامل المديونية المُستحقة على الشركة لصالح أحد البنوك الخليجية، بتمويل من الشركة الأم (المزايا القابضة) عن طريق حساب جار بين الطرفين.

قطاعياً، سجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 2.77 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات قطاعي التأمين والصناعة بنسب بلغت 0.12 في المئة و0.18 في المئة على الترتيب.

