مال وأعمال

جددت «هيئة أسواق المال» الترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة «بورصة الكويت للأوراق المالية» موضحة انه بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية رقم (AP/2016/0023) الصادرة بتاريخ 05/10/2016؛ وعلى طلب شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛ وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 06/08/2019.

وقررت هيئة اسواق المال:

مادة أولى: تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 04/10/2019.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

