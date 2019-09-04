مال وأعمال

أعلنت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري عن سداد كامل المديونية المُستحقة عليها لصالح أحد البنوك الخليجية، بتمويل من الشركة الأم (المزايا القابضة) عن طريق حساب جار بين الطرفين.

وقالت «دبي الأولى» في بيان للبورصة ، إن المديونية التي تم سدادها تبلغ 189.5 مليون درهم إماراتي (51.6 مليون دولار).

وأوضحت أن السداد سوف ينعكس على المعلومات المالية المرحلية المُجمعة للشركة للربع الثالث من العام الحالي.

وأضافت بأن عملية السداد سينتج عنها إنهاء الأعباء المالية الخاصة بتكاليف التمويل لتلك التسهيلات البنكية القائمة على الشركة اعتباراً من تاريخ اتمام السداد إضافة إلى تعزيز السيولة المالية المُستقبلية.

كانت الشركة تحولت للربحية في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 112.41 ألف دينار مقارنة بـخسائر بلغت 357 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

