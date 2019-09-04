مال وأعمال

أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» عن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة عن دورته الجديدة للثلاث سنوات القادمة 2019-2022، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا الإعلان ولمدة أسبوعين تنتهي في 17 سبتمبر 2019.

وأوضحت الشركة في إفصاحها على موقع البورصة أنه على الأشخاص الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والذين تتوفر فيهم المتطلبات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة المستقل وغير المستقل وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة الواردة في الكتاب الخامس، وكذلك قواعد حوكمة الشركات الواردة في الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، يرجى مراجعة السادة إدارة المطابقة والالتزام في مقر الشركة الكائن في المرقاب - شارع السور - برج جاسم - الطابق 12، لتعبئة نموذج الترشح وتقديم نسخة من السيرة الذاتية بالإضافة إلى المستندات ذات العلاقة،

حيث سيتم استقبال الطلبات خلال ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00م.

وعن أثر المعلومات الجوهرية قالت الشركة لا يوجد أثر جوهري على المركز المالي للشركة.

