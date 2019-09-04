مال وأعمال

اصدرت هيئة أسواق المال» قرارا باصدار رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي خارج الكويت ممنوحة لـ «الوطني للاستثمار» لتسويق وحدات «صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي»

وقالت هيئة اسواق المال انه بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛ وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛ وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث بالدينار الكويتي المحدود؛-وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

وقررت الهيئة ما يلي مادة أولى: يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 1,800,000 وحدة (فقط مليون وثمانمائة ألف وحدة) من وحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث بالدينار المحدود تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض مائة دينار) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: شركة الوطني للاستثمار ، بنك الكويت الوطني ، بنك بوبيان ، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار و مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة التي تدفع خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

