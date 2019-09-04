مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني كأول مصرف في الكويت بتوثيق خدمة الوطني عبر WhatsApp لتنطلق الخدمة مع علامة التوثيق الخاصة بالحساب للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك حرصاً من على توفير أعلى مستويات الأمان والمصداقية لخدماته البنك.

ويمكن التواصل مع فريق عمل بنك الكويت الوطني من خلال خدمة الوطني عبر WhatsApp في أي وقت على مدار الساعة على الرقم1801801 965+ بالإضافة إلى إمكانية القيام بالمعاملات المصرفية المتعددة عبر خدمتي الوطني عبر الانترنت والوطني عبر الموبايل.

وبهذه المناسبة قالت مدير إدارة القنوات الرقمية في بنك الكويت الوطني أسيل الجسار: «نحرص في بنك الكويت الوطني على مرونة الخدمات التي نقدمها وسرعة الاستجابة لاستفسارات العملاء بالتزامن مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان».

وأشارت الجسار إلى أن منح توثيق خدمة WhatsApp يقتصر على المؤسسات الكبرى حول العالم ويساعد التوثيق على زيادة سرعة الاستجابة لاستفسارات العملاء.

وأكدت الجسار على سعي بنك الكويت الوطني نحو توفير خدماته المصرفية المتميزة لعملائه أثناء تواجدهم داخل الكويت وكذلك أثناء سفرهم إلى الخارج وذلك من خلال شبكة مصرفية واسعة الانتشار حول العالم، بالإضافة إلى توفير خدمة التواصل عبر أرقام هواتف مجانية في العديد من وجهات السفر الأكثر شهرة والتي تمكنهم من التواصل مع موظفي خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الأعياد والعطلات الرسمية.

ويوفر بنك الكويت الوطني لعملائه أرقام هواتف مجانية للتواصل خلال سفرهم إلى الخارج، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية وبالتالي جعل رحلاتهم أكثر أماناً وراحة. وتتوفر هذه الأرقام المجانية في تسعة من أشهر وجهات السفر على مستوى العالم، حيث يمكن لعملاء الوطني الاتصال في البنك بالمجان على مدار الساعة عند زيارة إحدى الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، أسبانيا والإمارات العربية المتحدة وذلك عبر الاتصال من رقم تابع لإحدى هذه الدول.

وقد تم تحديد أرقام الهواتف المجانية في الخارج كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 1-855-577-7625 / المملكة المتحدة 08000988456 / كندا 1-855-577-7625 / فرنسا 0805080765 / ألمانيا 08001811475 / تركيا 008001139247 / إيطاليا 800792255 / اسبانيا 900839159 / الإمارات العربية المتحدة 8000320555.

ويتوافر لدى بنك الكويت الوطني أكبر شبكة مصرفية تشمل أكثر من 140 فرعاً موزعة في 15 دولة وتمتد عبر 4 قارات، ويتركز الانتشار الجغرافي للبنك في العديد من المراكز المالية الرئيسة حول العالم بما في ذلك: جنيف، لندن، نيويورك، باريس، شنغاهاي، سنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في كل من البحرين، ومصر، والأردن، والعراق،

ولبنان، والسعودية، وتركيا، والإمارات.

