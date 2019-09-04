مال وأعمال

القاهرة - «كونا»: بحثت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الجانب الاقتصادي الذي من المقرر أن يرفع الى الدورة (104) للمجلس على المستوى الوزاري الخميس المقبل بمقر جامعة الدول العربية.

وقال رئيس الوفد الكويتي الى الاجتماع مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية الكويتية طلال النمش في تصريح لـ (كونا) ان جدول الأعمال ضم عددا من الملفات المهمة يأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها الـ 31 والتي تعقد في مارس المقبل. وأضاف أن اللجنة بحثت كذلك متابعة تنفيذ قرارات الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الامانة العامة فيما بين دورتي المجلس (103) و(104) في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت النمش الى أن الاجتماع بحث تقريرا حول تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي اضافة الى بحث تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والاعداد للقمة الخامسة.

وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا محور اعمال الدورة (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) الى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية.

وأوضح النمش أن اللجنة الاقتصادية نظرت في عدد من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا تقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018 الى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية وتقارير وقرارات المجلس الوزارية واللجان.