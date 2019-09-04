مال وأعمال

يؤكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» من خلال خدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل التي أطلقها لعملائه كأول بنك في الكويت، ريادته في طرح الخدمات والحلول الرقمية تلبية لاحتياجات العملاء العصرية.

ويمكن للعملاء إيداع شيكاتهم في حساباتهم الكترونيا بسرعة وسهولة وأمان، من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق kfhonline وإدخال مبلغ الشيك المراد إيداعه، ثم التقاط صورة لكلا جانبي الشيك باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية، وسيتم بعد ذلك إيداع المبلغ مباشرة في حساباتهم.

وتوفر الخدمة التي جاء اطلاقها بالتعاون مع شركة ProgressSoft» الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات، على العملاء الوقت والجهد، فبدلاً من زيارة الفرع لإتمام معاملاتهم المصرفية ، يمكنهم القيام بذلك عبر الموبايل، مع ضمان المحافظة على أعلى مستويات الأمان والسرية، بالاضافة الى قدرة أكبر على إدارة أموالهم بشكل سريع ومريح، خصوصا وأن الخدمة لا تتطلب تسليم الشيك الاصلي للفرع.

وتعززالخدمة المبتكرة ريادة «بيتك» كمزود للحلول المصرفية المتقدمة، ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة المصرفية بطريقة تخدم احتياجات العملاء ومتطلباتهم الفورية، من خلال مواصلة توفير المزيد من الحلول سهلة الاستخدام، وقد نجح «بيتك» في تمكين عملائه من الاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات، وإتاحة الفرص الجديدة أمام تيسير معاملاتهم البنكية وأنشطتهم التجارية.

