مال وأعمال

توقع محللون لـ «معلومات مباشر» استمرار شرارة الصعود بأسواق المال الخليجية مع تزايد الأنباء الإيجابية عن رفع ملكية الأجانب ببعض البنوك والتهيئة لطروحات حكومية كبرى والارتفاع الطفيف الذي تشهده أغلب البورصات العالمية تزامناً مع هدوء التصريحات بشأن الحرب التجارية، والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وارتفعت 5 أسواق خليجية في نهاية جلسة اول من أمس الاثنين مع عودة عمليات الشراء للأسهم الكبرى، فيما خالفت بورصتا الكويت ومسقط هذا الاتجاه وتراجعت.

وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت وتيرة الأنباء عن اقتراب طرح شركات من كبرى الشركات الحكومية في مجال البتروكيماويات والطاقة وهما «أرامكو» وشركة شمال الزور.

وعن السوق الكويتي، أشار إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي إلى أن السوق الكويتي سيمر بمرحلة سحب لجزء من السيولة أيضاً خلال الفترة القادمة، ولا سيما من قبل المواطنين وبالنصف الثاني من الشهر الحالي خاصة ذلك بعد الكشف عن تفاصيل طرح شركة حكومية متخصصة بمجال الطاقة للاكتتاب العام للكويتيين فقط.

وأكد إبراهيم الفيلكاوي أن الأسواق الخليجية ستمر هذا الأسبوع ببعض الارتفاعات الفنية المؤقتة التي توقد شرارة الشراء، مشيراً إلى أن بعض الأسهم بالسعودية والكويت ما زالت تحتاج إلى بعض التصحيح للعودة إلى المسار الصعودي مجدداً.

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة من البنوك العالمية لشراء الأسهم من جديد ستؤثر على أداء بعض المتعاملين طويلي الأجل وستدفعهم إلى شراء الأسهم وخصوصاً التي حققت أداءً مالياً متميزاً وتتجه لتوزيعات نقدية جيدة عن العام الماضي وذلك لضمان الأموال حال تقلب الأسواق.

وعاد الفيلكاوي ليؤكد أن الأسواق الخليجية ستكون تحت ضغط متواصل حال ظهور أي أنباء عن تصعيد الحرب التجارية، مشيراً إلى أن بعض المحافظ ستكون مراقبة عن كثب لافتتاح الأسواق الأميركية التي تعتبر بوصلة كثير من المتعاملين بأسواق الأسهم بالمنطقة حالياً.

