مال وأعمال

هونغ كونغ / جنيف - «رويترز»: قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين تقدمت بشكوى بحق الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق برسوم الواردات الأميركية.

بدأت واشنطن فرض رسوم بواقع 15 في المئة على مجموعة من المنتجات الصينية وشرعت بكين في فرض رسوم جديدة على النفط الخام الأميركي، في أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الجانبين.

ولم تفصح الصين عن تفاصيل دعواها لكنها قالت إن الرسوم الأميركية تشمل صادرات لها بقيمة 300 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن إجراءات الرسوم الأخيرة تنتهك الاتفاق الذي توصل إليه زعيما الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع في أوساكا، مضيفة أن الصين ستدافع عن حقوقها القانونية بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

الدعوى هي الثالثة التي تقيمها بكين ضد الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام منظمة التجارة العالمية التي تضع قيودا على الرسوم المسموح للدول بجمعها.

