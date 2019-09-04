مال وأعمال

بيروت - «كونا»: اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن اعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد.

وقال الحريري في ختام الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا «قررنا اعلان حالة طوارئ اقتصادية ولدينا فرصة ستة اشهر بعد تصنيف لبنان وعلينا اتخاذ اجراءات كي لا تكون نهايتنا مثل دول أخرى».

وكانت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف لبنان اواخر الشهر الماضي الى (سي.سي.سي).من جانبه اكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ان دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تتطلب التعالي عن الخلافات السياسية والشخصية.

وشدد عون في كلمته في افتتاح الاجتماع على ان «عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا تبقى الحجر الاساس للنهوض ببلدنا».

وأضاف «علينا ان نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله.يذكر ان لبنان يمر بوضع اقتصادي حرج بعدما بلغ الدين العام اكثر من 85 مليار دولار في ظل وعود حكومية باجراء اصلاحات اقتصادية والحد من الهدر والفساد».

