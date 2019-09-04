مال وأعمال

توقعت منصة تقارير ومعلومات السوق Research and Markets أن ترتفع قيمة استثمارات قطاع السيارات من 19.57 مليار دولار في عام 2015 إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2020 نتيجة لتطور التكنولوجيا الرقمية وتطويرها.

وتعدّ الابتكارات في مجال الطاقة الكهربائية ورقمنة سلسلة التوريد والمركبات المتصلة والقيادة الذاتية، جميعها فروع في اتجاه التحوّل الرقمي الكبير الحاصل في المجال. ونشهد اليوم تزايد سريع في متطلبات السيارات، كأدوات التحكم الذكية المباشرة المطلوبة لتحسين مجالات السلامة والكفاءة والموثوقية والمرونة والتوافر، وذلك للحد من المخاطر البيئية وتحسين الربحية. وعلى الرغم من أن هذه التغييرات ستفتح الباب أمام فرص تجارية جديدة، إلا أننا نحتاج في البداية للتغلب على بعض التحديات المهمة لنتمكن من حصاد هذه الفرص.

وتُعتبر الرّقمنة شاملة لجميع جوانب قطاع السيارات، حيث يشمل تأثيرها جميع مراحل عمليات تصميم وبناء وتشغيل السيارات ودعمها، والتي ستنتج بدورها كماً هائلاً من البيانات. فعلى سبيل المثال، ستنتج أجيال السيارات الجديدة «المتصلة» والتي تعمل بالقيادة الذاتية 50 ميغابايت من البيانات في كل ثانية، أي تنتج وسطياً 20 جيجابايت من البيانات يومياً أثناء التنقل. ولاستغلال كل هذه البيانات واستثمارها ستحتاج أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جميع الشركات المصنعة للسيارات التي تجمع هذه البيانات وتعالجها وتحللها وتخزنها إلى إعادة تصنيفها وتشكيلها. وقالت المنصة انه لضمان الاستفادة من البيانات الناتجة، يتعين على شركات تصنيع السيارات الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لعدة أسباب منها: الإيرادات الإضافية حيث ستتمكن الشركات من خلال تحليل كمية البيانات الضخمة التي تولّدها السيارات المتصلة خلال تنقلها من توفير خدمات تنقل مخصصة ومتباينة، مما سيزيد الأرباح والإيرادات بسرعة أكبر.

