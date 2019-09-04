مال وأعمال

«رويترز»: انخفضت أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأميركية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1528 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولارا.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1535.9 دولارا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 في المئة لأعلى مستوى فيما يزيد على عامين.ويتسبب صعود الدولار في ارتفاع كلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تأثرت الأسهم الآسيوية سلبا اليوم بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.