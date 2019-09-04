مال وأعمال

أنقرة - «رويترز»: تراجع التضخم السنوي في تركيا بأكثر قليلا من المتوقع إلى 15.01 في المئة في أغسطس ليواصل مساره النزولي بعد أزمة عملة في العام الماضي ما يمهد الطريق على الأرجح أمام خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وبحسب استطلاع لرويترز، فإن مؤشر أسعار المستهلكين كان من المتوقع أن يسجل 15.51 في المئة نزولا من 16.65 في المئة في الشهر السابق. وكانت هذه أدنى قراءة منذ مايو من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أيضا استقرار التضخم عند 0.86 في المئة وهو ما يقل عن توقعات استطلاع عند 1.3 في المئة.

وأظهرت البيانات أن أكبر تراجع في أغسطس كان في أسعار النقل التي نزلت 1.94 في المئة، بينما هبطت أسعار الأغذية والمشروبات 0.77 في المئة.

