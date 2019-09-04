مال وأعمال

مدريد - «كونا»: أظهرت بيانات رسمية ان مبيعات السيارات الجديدة في اسبانيا بلغت 74?5 ألف وحدة في شهر اغسطس الماضي بتراجع قدره 30?8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

رقم تاريخي

وأوضحت جمعيات التجار وبائعو السيارات (فاكوناوتو) والمصنعون الاسبان (انفاك) في بيان مشترك ان مبيعات السيارات في اغسطس 2018 حققت أفضل رقم تاريخي على الاطلاق في ذلك الشهر عند 107?7 سيارات جديدة.

وتقترب بيانات الشهر الماضي في الواقع من بيانات شهر اغسطس من عام 2017 عند 72?5 ألف سيارة جديدة.

واضاف البيان ان عدد المبيعات منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر اغسطس الماضي بلغ 883?6 ألف سيارة جديدة ما يمثل تراجعا قدره 9?2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر ان المبيعات الجديدة سجلت تراجعا متواصلا للشهر العاشر على التوالي باستثناء شهر ابريل الماضي فقد حققت نموا طفيفا.

وتعد اسبانيا ثاني أكبر منتج للسيارات في أوروبا وتخصص 90 في المئة من انتاجها للاسواق الدولية وتستمر في إنتاج السيارات كونه ركيزة اساسية للاقتصاد المحلي وتوفير فرص وظيفية للإسبان.