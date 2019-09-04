مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: سجلت الأسهم اليابانية مكاسب إذ دعم الين الأضعف شركات التصدير على الرغم من أن عوامل سلبية قوضت المعنويات في السوق من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مؤشر نيكي

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.02في المئة إلى 20625.16 نقطة ليخالف اتجاها أكثر تشاؤما في آسيا.

وارتفع 146 سهما علي المؤشر في حين هبط 71.

وارتفعت أسهم شركات التصدير الكبرى مع ابتعاد الين أكثر عن ذروة ثمانية أشهر والتي سجلها مقابل الدولار في الأسبوع الماضي.

وصعد سهم تويوتا موتور 0.8 في المئة وارتفع سهم سوبارو 2.4 في المئة وزاد سهم باناسونيك 0.6 في المئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 في المئة إلى 1510.79 نقاط.