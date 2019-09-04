مال وأعمال

لندن - «رويترز»: لامس اليورو أقل مستوى في 28 شهرا مقابل الدولار في الوقت الذي يضع فيه المستثمرون في الحسبان انخفاضا أكبر لأسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو.

بنك المركزي الأوروبي

ورفعت أسواق النقد توقعاتها لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 20 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل لتصل إلى نسبة 83 في المئة وتبلغ أسعار الفائدة حاليا -0.4 في المئة.

كما قدم البنك المركزي الأوروبي شبه تعهد بتقديم حزمة تحفيز نقدي تشمل تيسيرا كميا جديدا مع تراجع النمو الاقتصادي وانزلاق قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى الركود.

حزمة تحفيزية

وأظهر مسح انكماش قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا للشهر السابع على التوالي ما عزز التوقعات بلجوء المركزي الأوروبي لسياسة التيسير.

وفي أحدث تعاملات، نزل اليورو 0.3 في المئة إلى 1.0937 دولار. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة في التعاملات الآسيوية إلى 1.09305 دولار وهو أقل مستوى منذ منتصف مايو 2017 بعدما كسرت المستوى المهم البالغ 1.1000 دولار الأسبوع الماضي.

