مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: تراجعت أسعار النفط إذ تلقي الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الأسواق، كما تُضاف بيانات ضعيفة من كوريا الجنوبية إلى مخاوف بشأن الأسواق الناشئة وارتفاع في إنتاج أوبك.

وتراجع الخام الأميركي 26 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 54.84 دولاراً للبرميل بينما نزل خام القياس العالمي برنت ستة سنتات إلى 58.60 دولاراً للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 15 في المئة على بضائع صينية متنوعة وبدأت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار، ما يعمق الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الطرفين لا يزالان يعتزمان اللقاء في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات. وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني، إذ تمت مراجعة الصادرات بالخفض في ظل النزاع التجاري الأميركي الصيني الذي طال أمده.

وارتفع إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أغسطس لأول مرة هذا العام، إذ طغت زيادة في إمدادات العراق ونيجيريا على كبح السعودية، أكبر منتج في المنظمة، لإنتاجها وفاقد في الإمدادات نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وكذلك انتظار إعلان بيانات المخزونات الأولية من الخام.

ويتخوف المستثمرون من التوترات التجارية كونها تدفع النمو الاقتصادي العالمي لمزيد من التباطؤ وهو ما يلقي بظلاله السلبية على الطلب على الخام.

وكشفت بيانات أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى 11.294 مليون برميل يومياً، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى الذي تعهدت به موسكو بمقتضى اتفاقية خفض مستويات الإنتاج مع «أوبك» ومنتجي الخام من غير الأعضاء.

ومن المقرر تأجيل الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط الأميركية لمدة يوم واحد بسبب عطلة يوم العمال ليصبح من المقرر إعلان البيانات الأولية اليوم الأربعاء على أن تصدر الأرقام الرسمية يوم الخميس.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.1 في المئة ليسجل 54.49 دولاراً للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.9 في المئة مسجلاً 58.14 دولاراً للبرميل.

