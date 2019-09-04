مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?81 دولار في تداولات أمس ليبلغ 58?77 دولاراً مقابل 60?58 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط اول من أمس الاثنين بعد بدء سريان رسوم استيراد جديدة فرضتها الولايات المتحدة والصين ما زاد من المخاوف بوقوع مزيد من الضرر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 58?66 دولاراً كما انخفض سعر برميل النفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا ليصل الى مستوى 54?77 دولاراً.

