مال وأعمال

بغداد - «رويترز»: ذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 3.603 ملايين برميل ملايين وأضافت الوزارة أن صادرات الخام من موانئ البصرة في جنوب العراق بلغت 3.468 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من 3.435 ملايين برميل يوميا في يوليو

وقال البيان إن شحنات النفط من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بلغت 105 آلاف برميل يوميا في المتوسط.

استأنف العراق ضخ إمدادات النفط إلى الأردن بالشاحنات، إذ بلغ إجمالي حجم الشحنات التجريبية 3480 برميلا، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد. ومن المتوقع أن ترتفع الأحجام تدريجيا إلى مستوى الشحنات المتفق عليه البالغ عشرة آلاف برميل يوميا.

كان العراق والأردن أبرما اتفاقا جديدا بشأن تجارة النفط والسلع في اجتماع عُقد في فبراير بين رئيسي وزراء البلدين على الحدود المشتركة بينهما.

توقفت صادرات النفط المنقولة بالشاحنات من العراق إلى جاره الأردن في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني في غرب العراق.

