مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت الأسهم الأوروبية لأول مرة في أربع جلسات مع تضرر المعنويات جراء الضبابية حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وسيقرر المشرعون البريطانيون ما إذا كانت بريطانيا ستخطو خطوة أخرى نحو انتخابات مبكرة حين يقترعون على المرحلة الأولى لخطة تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من المضي نحو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ودفع ذلك الجنيه الاسترليني للهبوط لأقل مستوى منذ يناير 2017 ما ساعد المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية الزاخر بشركات التصدير على التفوق في الأداء على بقية الأسواق الأوروبية والصعود 0.14 في المئة.

