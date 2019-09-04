آخر النهار

مجدداً نعود للكتابة عن غياب الدراما الإسلامية، على صعيد السينما والتلفزيون، وحينما سيأتي اليوم الذي ستحاسبنا به الأجيال، لأننا قصرنا في هذا الجانب.

إن الغياب الصريح للدراما الإسلامية، راح يشكل علامة استفهام كبرى، حتى أنني أستطيع التأكيد بأن فيلما مثل «الرسالة» لم يعرض حتى الآن في أي صالة من صالات العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم العربي، بينما هذا الفيلم هو الحاضر الأساسي في جميع القنوات العربية والإسلامية في النسبة الأكبر من المناسبات الإسلامية.

ونتساءل، مجدداً، ماذا لو تم فتح المجال أمام الراحل مصطفى العقاد لإنجاز مشروعه الخاص بإنجاز عدد من المشاريع الكبرى الخاصة برجالات الإسلام، ومن بينهم صلاح الدين الأيوبي.. عندها سنكون اليوم أمام مكتبة من النتاجات الإسلامية، ومن خلال وجهة نظر إسلامية.

إن حالة الغياب والتقاعس قد تفتح الباب في أي لحظة، أمام جهات إنتاجية متعددة تقدم شخصياتنا.. وتاريخنا.. ومسيرتنا ولكن بوجهات نظر لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بأي صلة.

إن الأمر يتطلب تحرك وزارات الإعلام في العالم العربي، ومن قبلها وزارة الأوقاف، حتى تأتي المظلة الراعية والداعمة.. لتحقيق مكتبة سينمائية عن رجالات الدين الإسلامي والذين حملوا رايات الدين الحنيف إلى العالم.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

