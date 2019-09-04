آخر النهار

بات من المؤكد أن تشهد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي والمقرر أقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 من سبتمبر المقبل زخما هائلا من الأفلام العالمية عالية القيمة الفنية والتي سبق وفازت بالجوائز وشاركت العديد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى هذا العام مثل «كان وبرلين وكارلوفي فارس» حسب ما كشفت عنه إدارة المهرجان والتي أوضحت أن هذا التوجه يأتي من خلال حرص المهرجان على مشاركة وعرض احدث الانتاجات السينمائية العالمية والتي كان لها سبق المشاركة والمنافسة على جوائز المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى حيث سيتم عرض 9 أفلام شاركت في الدورة الـ72 لمهرجان «كان» والفيلمين الفائزين بجائزة لجنة التحكيم الخاصة «الدب الفضي» في الدورة الـ96 لمهرجان «برلين» بالإضافة إلى الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى في كارلوفي فاري إلى جانب فيلمين وثائقيين إحداهما حائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ31 لمهرجان «ادفا» للأفلام الوثائقية.

وعلى رأس قائمة الأفلام التي سيعرضها المهرجان الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي «طفيلي» للمخرج الكوري يونغ جون هو وفيلم «ألم ومجد» للمخرج الاسباني الكبير بيدرو ألمودوبار الذي يروى قصة حياة المخرج سلفادور مالو وفاز بطل الفيلم انطونيو بانديراس بجائزة التمثيل في كان هذا العام ومن نفس المهرجان أيضا يعرض فيلمي «باكوراو» و«البؤساء» اللذان حازا جائزة لجنة التحكيم مناصفة وفيلم «جلد الابل» الذي افتتح عروض قسم نصف شهر المخرجين في «كان» هذا العام أيضا.

كما تشمل قائمة الأفلام التي يعرضها «الجونة السينمائي» في دورته لهذا العام ضمن سلسلة أفلام الجوائز العالمية في المهرجانات الكبرى الفيلم الايطالي «بيرانا» الفائز بجائزة الدب الفضي- جائزة أفضل سيناريو- في مهرجان برلين.. ومن ايطاليا أيضا فيلم «الخائن» لماركو بيلوكيو كما يعرض من البيرو فيلم المخرجة ميلينا لينو «أغنية بلاعنوان» المتتبع لرحلة بحث الموسيقية الشابة جورجينا عن طفلتها حديثة الولادة التي تم اختطافها من عيادة إنجاب وهمية في العاصمة «ليما».. ويصور الفيلم المبنى على قصة حقيقية عمليات اختطاف الأطفال المفجعة وتنتهج مخرجته أسلوباً يستخدم الأبيض والأسود لسرد تلك الأحداث المأساوية.

ويتعرض الفيلم الياباني «37ثانية» لقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة والفيلم للمخرجة هيكاري وهو حاصل على جائزة الجمهور في قسم بانوراما لأفضل فيلم روائي في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي ومن ألمانيا يُعرض فيلم «محطة النظام» للمخرجة نورا فاينشت حيث فاز الفيلم بجائزة الدب الفضي لبرلين هذا العام ومن البرازيل يشارك فيلم «الحياة الخفية لأوريديس جسماو» للمخرج كريم عينوز وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي في البرازيل.

ويعود المخرج الانكليزي الكبير كيمن لوتشى بفيلم «عفوا لم نجدكم» الذي يتناول الصراعات الأسرية خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 ومن بلغاريا يُعرض فيلم «الأب» للمخرجين كريستينا جروزيفا بيتار فلانشوف والفيلم فائز بالجائزة الكبرى في الدورة الـ55 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي.

ومن أفغانستان يُعرض الفيلم الوثائقي «كابُل في الريح» الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان «ادفا» للأفلام الوثائقية الطويلة والذي حصل عليها مخرجة أبو زار أميني إضافة إلى فيلم «مسافر منتصف الليل» لمخرجه الأفغاني حسن فازيللي ويصور الفيلم حالات اللجوء السياسي التي يطلبها الهاربون من جحيم حركة طالبان كما يعرض للمخرجة لاريسا ساديلوفا فيلمها ذات مرة في ترويشفسك الذي يتناول سلسلة الوقائع التي تحدث في قرية صغيرة في روسيا والتي يصعب إخفاء الأسرار فيها.

وعن عروض هذا العدد من الأفلام الكبيرة صاحبة الجوائز قال المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي أن إدارة المهرجان تسعى في دورتها الثالثة لاستعادة مجموعة من الأعمال السينمائية الكلاسيكية وإلقاء الضوء على مخرجيها العظام إلى جانب تقديم الأفلام الحديثة حيث تعد مجموعة الأفلام المختارة لهذا العام مثالاً لتوجه المهرجان في جذب الانتاجات السينمائية الأحدث من جميع أنحاء العالم.

وأضاف واستطاع المهرجان عبر دورتيه السابقتين أن يكون على قدر المسؤولية في تقديم أهم أعمال العام السينمائي لجمهور المهرجان المحب للسينما.

