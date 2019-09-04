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تونس: تحذيرات لمرشحة رئاسية من مخطط لاغتيالها


وجهت وزارة الداخلية التونسية تحذيرا للمرشحة الرئاسية عبير موسى بشأن وجود تهديدات ومخطط لاغتيالها. وطالبت الداخلية بحسب مصدر أمني، من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بتغيير مقر إقامتها بصفة مستمرة كي لاتتمكن «المجموعة الارهابية التي تخطط لاغتيالها» من رصد تحركاتها. وكانت موسى أكدت يوم 17 مارس 2019، خلال اجتماع شعبي بمدينة سوسة أنها تلقت معلومات عن مخططات لاغتيالها، قائلة «يظنون أن هذه التهديدات سترهبني لأعود أدراجي وألتزم بيتي». ومن المعروف عن موسى مناهضتها لبرنامج حزب «حركة النهضة»، وتؤكد دوما على رفضها التام التعاون معها.


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