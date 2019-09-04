عربيات ودوليات

رام الله - أ. ش. أ: أفاد تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس بأن 12 شهيدا، بينهم طفل ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاء فى تقرير شهري تصدره المنظمة حول أبرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أن 12 شهيدا من بينهم طفل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ارتقوا برصاص جنود الاحتلال خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتقى عشرة شهداء فى قطاع غزة، وشهيدان في الضفة الغربية، في عمليات اعدام واضحة بحجة الاقتراب من الحواجز العسكرية، حيث تم احتجاز جثامين خمسة شهداء منهم ليصل مجموع الشهداء المحتجزة جثامينهم فى ثلاجات الاحتلال إلى 51 شهيدا منذ العام 2015 في مخالفة صارخه للقانون الانساني الدولي. كما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي 450 فلسطينيا، وتمارس سياسات عقابية قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5500 أسير، بينهم 220 طفلا، و43 سيدة يعيشون ظروفا صعبة داخل معتقلات الاحتلال.

فيما أصيب 630 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال، من بينهم 500 في قطاع غزة خلال مشاركتهم فى المسيرات السلمية، بالإضافة إلى إصابة وجرح نحو 130 فلسطينيا في الضفة و القدس، خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية والاستيلاء على الاراضي، وهدم البيوت، وبناء الجدار العازل.

وهدمت واستولت سلطات الاحتلال ، خلال أغسطس الماضي، على 25 منزلا ومنشأة فى الضفة ، شملت هدم 8 منازل، و17 منشأة، من بينها: هدم منزلين بشكل ذاتي في بلدتى سلوان والعيسوية داخل مدينة القدس المحتلة، حيث قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة، وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، والأغوار الشمالية.

وأخطرت سلطات الاحتلال 57 منزلا ومنشأة بالهدم ووقف البناء، وتركزت الاخطارات فى محافظات: القدس، والخليل، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، بينها إخطار بهدم مدرسة التحدى (10) الواقعة فى خربة ابزيق فى الأغوار الشمالية.

كما صادقت سلطات الاحتلال خلال الشهر المنصرم على خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.

وفي سابقة خطيرة، منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، اقتحم 1729 مستوطنا المسجد الأقصى بحجة إحياء ما يسمى «ذكرى خراب الهيكل» تحت حماية شرطة الاحتلال، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، والتى شارك بها نحو 100 ألف مصل جاؤوا لمنع اقتحام المستوطنين وصدهم عنه، وقد سمحت شرطة الاحتلال رغم ذلك لقطعان المستوطنين باقتحامه، وسط مواجهات مع المصلين أسفرت عن إصابة 65 فلسطينيا بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت شرطة الاحتلال أثناء عمليات الاقتحام والتى امتدت لساعات ما بعد الظهر، وشارك بها عضوا الكنيست المتطرفان يهودا جليك وآورى آرئيل، أجهزة تشويش ألكترونية وذلك لمنع نقل الاحداث الجارية بالصوت والصورة، وسبق ذلك تسيير المستوطنين لمسيرات أستفزازية فى منطقة باب العامود وباب حطة، حيث قابل المقدسيون تلك المسيرات بتكبيرات العيد، ما دفع الشرطة الإسرائيلية للاعتداء عليهم وتفريقهم.

وفى السياق، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان تبني حكومته فرض التقسيم المكاني والزماني في الأقصى، من خلال السماح للمستوطنين الصلاة بشكل جماعي داخل مكان مغلق أو مفتوح، في الأوقات التى يريدونها دون الاحتكاك مع المصلين المسلمين، ويقصد بذلك مصلى باب الرحمة، الذي اقتحمته شرطة الاحتلال مرتين خلال شهر أغسطس، وأخرجت منه بعض أثاثه، من خزائن وقواطع خشبية، وقامت بسرقة حجر أثري من على سطحه.

واقتحم المسجد الأقصى 4183 ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية وموظفي آثار ومخابرات، بعضهم من أنصار بناء «الهيكل» المزعوم من خلال لباسهم ملابس مرسوم عليها هدم قبة الصخرة وبناء «الهيكل»، ويعتبر هذا أعلى رقم مسجل لاقتحامات الأقصى منذ مطلع العام.

