عربيات ودوليات

كابول- الوكالات: أعلن الموفد الأميركي الى أفغانستان زلماي خليل زاد أن بلاده ستسحب قواتها من خمس قواعد أفغانية اذا التزمت طالبان ببنود اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله حاليا بين الطرفين.وقال خليل زاد وفق مقتطفات من مقابلة أجرتها معه قناة «تولو نيوز» التلفزيونية «لقد اتفقنا أنه إذا سارت الأمور وفقًا للاتفاق، فسننسحب خلال 135 يومًا من خمس قواعد نتواجد فيها الآن».

وأفاد رئيس الوفد الأميركي للتفاوض مع حركة طالبان بأن الولايات المتحدة ستسحب أكثر من 5 آلاف جندي من أفغانستان في إطار اتفاق مبدئي مع الحركة. ولكنه قال إن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس دونالد ترامب.

الى ذلك قتل 16 مدنيا على الأقل في اعتداء تبنته حركة طالبان هز كابول في وقت متأخر من ليل الاثنين.ووقع الانفجار الذي تلاه إطلاق نار وانفجار في محطة وقود، قرب القرية الخضراء، المجمع الكبير الذي يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية.وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إنّ «16 شخصاً قتلوا وأصيب 119 بجروح في انفجار نجم عن جرافة مفخّخة». والقرية الخضراء منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية والتي تخضع لحراسة مشددة على مدار الساعة وتضمّ عدة سفارات بينها السفارتان الأميركية والبريطانية. وتبنّت حركة طالبان الهجوم، مشيرة على لسان المتحدّث باسمها ذبيح الله مجاهد إلى أنّها تشنّ هجوماً منسّقاً بواسطة انتحاري ومسلّحين. وهو ثالث هجوم واسع النطاق تشنه طالبان خلال أيام. فقد شنت هجوما السبت في محاولة للاستيلاء على مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال البلاد وتلته عملية في مدينة بول-اي-خمري عاصمة ولاية بغلان المجاورة قبل ان يتم طردها منها.

