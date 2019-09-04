عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: شهدت مواقع تابعة لقوات سورية الديموقراطية «قسد» لاتي تهيمن عليها ميليشيات كردية ليل الاثنين الثلاثاء، قصفاً عنيفاً من قبل قوات تركية وفصائل سورية موالية لها. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفاً مدفعيا مكثفا من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها طال مناطق انتشار القوات الكردية في كل من مرعناز والمالكية وعلقمية وشوارغة وأطراف تل رفعت بريف حلب الشمالي، وذلك حتى ساعات صباح امس. فيما شهدت محاور غرب بلدة مارع صباح الثلاثاء، قصفاً متبادلاً بين الطرفين، بحسب ما أوضح المرصد.

وأشار إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات على خطوط التماس غرب مدينة أعزاز، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية من طرف آخر، حيث دارت اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل الاثنين الثلاثاء في محاولة تسلل للقوات الكردية التي حاولت التقدم إلى نقاط الفصائل المقابلة لقرية مرعناز مستخدمة في هجومها قاذفات «آر بي جي» بالتزامن مع قصفها محيط المنطقة ونقاط وتمركز الفصائل الموالية لتركيا. وأفاد المرصد بمقتل عنصر من الفصائل وإصابة آخرين جراء الاشتباكات في المنطقة، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف القوات الكردية.

الى ذلك قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، امس إن بلاده لديها خطط بديلة ستطبقها في حال عدم التزام واشنطن بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات السوري. ولفت آكار إلى أن أنقرة «قادرة على فعل ما يلزم بشأن المنطقة الآمنة شرقي الفرات» وتابع «لدينا خطة «ب» وخطة «ج» في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها حول المنطقة الآمنة ونحن مستعدون لتطبيقهما».وأضاف «لم ننس تجاربنا في ما يتعلق بوعود الولايات المتحدة في منبج والرقة، لذلك نتابع بدقة وعن كثب الالتزام بالوعود التي قطعتها واشنطن بشأن المنطقة الآمنة، ولن نقبل بأي أمر من دون التدقيق بكل المعلومات المقدمة لنا».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيراً، أنه سيبحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية شرق الفرات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر.

