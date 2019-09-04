عربيات ودوليات

اسطنبول كونا: رحَّلت تركيا حوالي تسعة آلاف لاجئ سوري الى شمالي سورية ليصل عدد المرحلين في غضون ثلاثة اشهر الى حوالي 14 ألف سوري. وقالت ادارة معبر باب الهوى التركي في إحصائية رسمية نشرتها امس إن 8901 شخص دخلوا إلى الأراضي السورية مرحلين من الأراضي التركية وهي الحصيلة الأكبر للمرحلين السوريين عن الأراضي التركية منذ اربعة اشهر.وبلغ إجمالي عدد الداخلين إلى الأراضي السورية من تركيا بحسب الإحصائية 42 ألف سوري معظمهم دخلوا لقضاء عطلة عيد الأضحى وبعضهم حجاج فيما بلغ عدد المغادرين الى الأراضي السورية من المعبر الحدودي شمالي محافظة إدلب نحو 14 ألف سوري. ولا تقتصر عمليات إدخال المرحلين إلى سورية عبر معبر باب الهوى إذ تشمل كل المنافذ البرية بين سورية وتركيا الرسمية وغير الرسمية.وفي إحصائية سابقة للمعبر الحدودي في أغسطس الماضي بلغ عدد المرحلين في يوليو الماضي 6160 شخصا و 4370 شخصا في يونيو و3316 شخصا في مايو.وازداد أعداد المرحلين الشهر الماضي بعد قرار وزارة الداخلية بترحيل المخالفين غير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة التي تمنحها السلطات التركية للاجئين السوريين خصوصا في اسطنبول.

