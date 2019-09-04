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بورت سانت لويس (الولايات المتحدة) أ. ف. ب: تسبب الاعصار دوريان بدمار كبير في جزر الباهاماس مترافقا مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالى 300 كيلومترا في الساعة ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص على الأقل واصابة العشرات. ويواصل الاعصار مساره نحو الولايات المتحدة حيث أمرت السلطات باجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية. وضرب دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ«الكارثي» منطقة ايلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاماس المؤلف من نحو 700 جزيرة، قبل أن يتراجع للفئة الرابعة ويواصل تحركه غرباً ببطء شديد اذ بلغت سرعته حوالى ميل واحد في الساعة.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي الذي يقع مقره في ميامي، فان الاعصار دوريان عادل بقوته أقوى اعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة. وأعلن هيوبرت مينيس رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي مقتل خمسة اشخاص على الاقل في جزر أباكو واصابة العشرات. وكان مينيس كتب على تويتر «نحن نواجه اعصارا... لم تشهد الباهاماس مثله من قبل في تاريخها»، مضيفاً «هذا ربما اليوم الأكثر حزناً في حياتي» وتابع «تركيزنا الآن على الانقاذ والتعافي والصلوات». وأظهرت مقاطع فيديو أمواجا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة. وعلى شواطئ الولايات المتحدة أمرت سلطات عدة ولايات في جنوب شرق البلاد، باجلاء مئات الآلاف من السكان.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني، فان الاعصار دوريان بات «قريباً بشكل خطير» من الوصول الى شاطئ فلوريدا.

وفي تقييم أولي للأضرار قامت به السلطات في الباهاماس ومسؤولون من الصليب الأحمر على الأرض، فقد تضرر أو تدمر نحو 13 ألف مبنى كما خلف الاعصار «أضراراً بالغة» في جزيرتي أباكو وباهاما الكبرى. وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف سون بالو في بيان «ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أن أثر الاعصار دوريان كارثي».

وفي واشنطن جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي أجهزة الطوارئ، مشيراً الى أنه اعصار «يبدو ضخما جدا» وأعلن ترامب «نتوقع أن تتأثر بالاعصار أجزاء كبيرة من الساحل وأجزاء أخرى ستتأثر بشكل حادّ جدا». ويتوجه الاعصار الى سواحل الولايات المتحدة، لكن من الصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها ولاية فلوريدا وبحسب الصليب الأحمر الأميركي، يعيش 19 مليون شخص في مناطق يمكن أن يطالها الاعصار فيما قد يحتاج ما يصل الى 50 ألف شخص في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية الى ملاجئ بشكل طارئ.

