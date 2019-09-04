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لوس انجليس الوكالات: انتشل غواصون 25 جثة بعد حريق شب في سفينة مخصصة للغوص قبالة جزيرة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية فيما تبقى تسعة أشخاص في عداد المفقودين يواصل خفر السواحل الأميركي عمليات البحث عنهم.

وقال ماثيو كرول المسؤول بخفر السواحل انّ «25 شخصا لقوا مصرعهم اثر حريق قارب الغطس «كوسبشن» فيما تمكن 6 من طاقم القارب من الهرب»، حسبما نقلت وكالة «أسيوشيتد برس». وأضاف أن الناجين «قفزوا في قارب مطاطي مكنهم من التوجه الى سفينة مجاورة».

وبدأ الحريق في الساعات الأولى من صباح الاثنين عندما كان يرسو القارب الذي يبلغ طوله 23 مترا، على بعد أمتار من جزيرة «سانتا كروز»، 145 كيلومترا غرب مدينة لوس أنجلوس.

وذكرت تقارير اعلامية أن الناجين الستة «ربما كانوا ينامون في المقصورة الرئيسة للقارب»؛ ما ساعدهم على الهروب ولم تكشف السلطات الأميركية عن سبب الحريق. وقالت الكابتن في حفر السواحل مونيكا روتشستر في تصريح مماثل «ستستمر جهودنا لكنني اعتقد انه يتعين علينا جميعا الاستعداد للأسوأ». وفي سياق متصل قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم في تغريدة «بينما ننتظر ان نسمع المزيد نحن ممتنون للجهات المستجيبة على جهودها البطولية للعثور على المفقودين».

