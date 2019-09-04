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طهران- الوكالات: رفض الرئيس الايراني حسن روحاني امس اجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة وحذّر من أن بلاده ستخفّض كما كان مقرراً، التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يحصل اختراق في المباحثات مع الأوروبيين في غضون يومين.

وجاءت تهديدات روحاني فيما أعلن بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية امس أن طهران قادرة على استئناف انتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20% فى غضون يومين. ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الايرانية «فارس» قال كمالوندي: «اذا ما قررت ايران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20% فى غضون يوم أو اثنين». وتجدر الاشارة الى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل الى 20% ستكون مرحلة وسيطة مهمة للحصول على يورانيوم انشطاري بنسبة نقاء 90%، وهى النسبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وتحاول طهران وثلاث دول أوروبية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - انقاذ الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 والمخصص لوضع حد للبرنامج النووي الايراني بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة عام 2018 منه واعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية على ايران. ولم تكفّ التوترات عن التصاعد بين طهران وادارة الرئيس دونالد ترامب التي انتهجت منذ انتخابها سياسة معادية جداً حيال ايران المتهمة بالسعي لحيازة السلاح الذري رغم نفيها للأمر. لكن في أواخر أغسطس، أثناء قمة مجموعة السبع في فرنسا، تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب عن احتمال عقد لقاء بين هذا الأخير وروحاني على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة التي يُفترض أن تُعقد في سبتمبر في نيويورك. وعن احتمال عقد مثل هذا اللقاء، قال روحاني أمام مجلس الشورى «ربما حصل سوء فهم». وأضاف «قلنا ذلك مرات عدة ونكرره: (لم يتمّ اتخاذ) أي قرار بعقد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة» بحسب نصّ خطابه أمام البرلمان الذي نشرته الحكومة الايرانية. وتابع «من حيث المبدأ لا نريد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة» الا أنه أشار الى احتمال عقد محادثات مع واشنطن «كما حصل في الماضي» بشأن المسائل النووية، في اطار صيغة «5+1» في حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها. والدول الستّ الكبرى «5+1» هي البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) بالاضافة الى ألمانيا أي الدول التي تفاوضت بشأن الاتفاق حول النووي الايراني.

