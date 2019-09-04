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لندن- أ. ف. ب: خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول بريكست امس مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي الى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لاوروبا.وقال حزب الليبراليين الديموقراطيين في بيان انه «مسرور للاعلان بان النائب فيليب لي انضم الى صفوف الحزب».

من جهته قال فيليب لي في بيان إن «حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي بـ «بريكست» ذو عواقب مؤذية. انها تعرض أرواح للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة أراضي بريطانيا». وعاد النواب امس إلى وستمنستر وسط أجواء متوترة حيث يستعدّ نواب محافظون «متمردون» لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.إذا فازوا في التصويت الأول سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم نصّ قانون اليوم لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد «بريكست» إلى 31 يناير 2020 إذا لم يتمّ التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.

لكنّ جونسون حذّر الاثنين من أنه لن يوافق «تحت أي ظرف» على الطلب من بروكسل إرجاء موعد «بريكست».وقد تعهّد إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تمّ التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52% من البريطانيين الذين أيدوا الخروج خلال استفتاء عام 2016. أما إذا فاز مناصرو «غياب الاتفاق» في تصويت البرلمان فإن رئيس الحكومة سيقدّم اقتراح تنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر وفق ما أكد مصدر حكومي. وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب اليوم على أن يتمّ تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات. وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 أكتوبر «سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية» المقرر عقدها في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني امس عن عتبة 1,20 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2017 وسط البلبلة السياسية في بريطانيا. وأثار جونسون غضب البرلمانيين من جميع الانتماءات عندما قرر تعليق البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر، تاركاً لهم القليل جداً من الوقت لمعارضة انسحاب بريطانيا من دون اتفاق وهدّد أيضاً بإقصاء «المتمردين» من حزب المحافظين إن صوتوا لصالح اقتراح المعارضة، في وقت تقتصر غالبيته على صوت واحد في مجلس العموم. ولايبدو أن تهديده قادر على ردع «المتمردين».وفي حديث إلى شبكة «بي بي سي» امس اعتبر وزير المالية السابق فيليب هاموند، أحد المحافظين المعارضين بشدة للانفصال من دون اتفاق أن سيكون هناك ما يكفي من الدعم في البرلمان لعرقلة الخروج من دون اتفاق..

وفي هذه المعركة التشريعية التكتيكية يترك زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، جيريمي كوربن كل الخيارات مفتوحة بما فيها تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة. وأعرب كوربن عن استعداده لانتخابات تشريعية «ليقرر الناس مستقبلهم». وبالإضافة إلى البرلمان تتواصل المعركة ضد «بريكست من دون اتفاق» أيضاً في المحاكم حيث تواجه حكومة جونسون طعوناً عدة تهدف إلى منع تعليق البرلمان.

