عربيات ودوليات

اسطنبول الوكالات: قررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، والذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احالة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق وأحد مؤسسي الحزب بالاضافة الى 3 آخرين، الى اللجنة التأديبية تمهيدًا لطردهم من الحزب حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول». مشيرة الى أن اجتماع اللجنة عقد، الاثنين برئاسة رئيس الحزب والبلاد رجب طيب أردوغان. وبحسب الوكالة فان اللجنة أحالت كلا من أحمد داود أوغلو، وسلجوق أوزداغ، وأيهان سفر أوستون، وعبدالله باشجي الى اللجنة التأديبية، تمهيدًا لفصلهم. ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن اللجنة التنفيذية لحزب أردوغان تعتزم احالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة واسطنبول الى اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي. وبحسب وسائل اعلام محلية تركية فان هؤلاء الأشخاص المقرر احالتهم للتأديب وفصلهم من الحزب، وجهوا انتقادات للرئيس التركي أردوغان وأعلنوا عزمهم تشكيل حزب جديد، الأمر الذي يمهد لانشقاق كبير داخل الحزب الحاكم في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

