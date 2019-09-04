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ضرب باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي بقوة في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفية في القارة العجوز بتعاقده مع مهاجم إنتر الإيطالي الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي وحارس مرمى ريال مدريد الإسباني الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

بعد النهاية السعيدة لمسلسل نجمه البرازيلي نيمار، حصل النادي الباريسي على صفقة من العيار الثقيل تمثلت في إيكاردي عزز من خلالها خطه الهجومي الذي عانى الامرين في المراحل الثلاث الأولى من الموسم الجديد في غياب ثلاثيه الضارب المكون من كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني (للإصابة) ونيمار المستبعد بسبب مطالبته بالعودة الى صفوفه ناديه السابق برشلونة الاسباني قبل ان يقرر البقاء بعد تعثر المفاوضات.و

أعلن سان جرمان في بيان تعاقده مع إيكاردي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع «بند أحقية الشراء» مقابل 70 مليون يورو بحسب وسائل إعلام فرنسية وإيطالية.

وسجل إيكاردي (26 عاما) أكثر من 120 هدفا في 220 مباراة بألوان إنتر، وعين قائدا للفريق الإيطالي في سن الـ22، كما توج هدافا للدوري الإيطالي مرتين وأفضل لاعب في إيطاليا عام 2018، لكنه بات خارج حسابات المدرب الجديد للإنتر أنطونيو كونتي، علما بأنه واجه مشاكل في الموسم الماضي مع النادي ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع. وهذا الموسم، خاض إيكاردي الحصص التدريبية لكن من دون المشاركة في التمارين الكاملة لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التكتيكية وخطط المباريات. وأعرب إيكاردي عن أمله في استعادة مستواه التهديفي مع النادي الباريسي، وقال في بيان نشره فريق العاصمة «سأبذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي الجديد على المضي قدما إلى أبعد حد ممكن في جميع المسابقات. أصبح نادي باريس سان جرمان معقلا لكرة القدم الدولية التي جذبت لاعبين رائعين جدا في السنوات الأخيرة. الأداء قوي جدا في باريس والطموحات مرتفعة جدا وأنا على يقين من أن جميع الشروط متوفرة للذهاب إلى أعلى المستويات». كما أعلن سان جرمان رسميا تعاقده لمدة أربعة أعوام مع نافاس، ورحيل حارس مرماه ألفونس أريولا إلى صفوف النادي الملكي على سبيل الاعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.

وأمضى نافاس خمسة أعوام في صفوف ريال (2014-2019)، أحرز خلالها سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018، ولقب الدوري الإسباني في العام 2017. وبات نافاس ثاني حارس مرمى ينضم الى سان جرمان في الساعات الماضية، بعد إعلان النادي الفرنسي الأحد التعاقد مع الحارس سيرخيو ريكو على سبيل الإعارة من نادي إشبيلية الإسباني.

