دوليه

أعلن نادي إشبيلية الإسباني الإثنين تعاقده مع حارس مرمى مواطنه جيرونا الدولي المغربي ياسين بونو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، في ثاني تعاقد يبرمه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية، بعد المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو».

وبدأ بونو البالغ من العمر 28 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل أن ينتقل الى أتلتيكو مدريد الإسباني بعمر الحادية والعشرين ليلعب في صفوف الفريق الرديف.

وبعد موسمين، انتقل الى صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الثانية حينها موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل بعدها الى جيرونا موسم 2016-2017 ويساهم في موسمه الأول معه في الصعود الى الدرجة الأولى، قبل أن يعود الى الدرجة الثانية بنهاية موسم 2018-2019.كان ضمن التشكيلة المغربية في مونديال روسيا 2018 ولم يخض أي مباراة في النهائيات حيث كان منير المحمدي الخيار الأساسي في حراسة المرمى.

لكن بونو كان الحارس الأساسي لأسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر صيف 2019.

وكان إشبيلية أعلن ضم المهاجم المكسيكي «تشيتشاريتو» من وست هام الإنكليزي، في عقد لثلاثة أعوام.وقال النادي الإسباني «توصل ناديا إشبيلية ووست هام الى اتفاق لانتقال خافيير هرنانديز المعروف بتشيتشاريتو» مشيرا الى ان «المهاجم وقع عقدا لثلاث سنوات». وتراجعت حظوظ هرنانديز في اللعب أساسيا بعد انضمام الفرنسي سيباستيان هالير من اينتراخت فرانكفورت في يوليو الماضي. أما وست هام فأصدر بيانا جاء فيه: «يود النادي توجيه الشكر الى تشيتشاريتو لمساهمته ويتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية».

