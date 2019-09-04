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روما ضم مخيتاريان وكالينيتش


علن نادي روما الإيطالي لكرة القدم الإثنين ضم لاعب وسط أرسنال الإنكليزي الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي الكرواتي السابق نيكولا كالينيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
واوضح روما أن مخيتاريان (30 عاما) الذي سبق له الدفاع عن ألوان شاختار دانييتسك الأوكراني وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونايتد الإنكليزي، انتقل إلى صفوفه مقابل ثلاثة ملايين يورو.وتابع ان كالينيتش (31 عاما) كلفه مليوني يورو مع إمكانية الشراء مقابل تسعة ملايين يورو.وفشل كالينيتش في فرض نفسه في صفوف أتلتيكو مدريد الذي انتقل إليه الموسم الماضي قادما من فيورنتينا الإيطالي بعد موسم إعارة لمواطنه إيه سي ميلان، حيث سجل هدفين فقط في 20 مباراة.


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