دوليه

ضمنت منتخبات صربيا وإيطاليا والأرجنتين وروسيا وبولندا وإسبانيا التأهل الى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الصين، بتحقيق كل منها فوزه الثاني، بينما عزز المنتخب التونسي آماله بالتأهل عن المجموعة الثالثة بفوز على إيران.

واكتسح المنتخب الصربي، أحد المرشحين لانتزاع اللقب من المنتخب الأميركي بطل النسختين الماضيتين، نظيره الفيليبيني 126-67، ليحجز بطاقته إلى الدور الثاني عن المجموعة الرابعة، مع إيطاليا التي تغلبت قبله على أنغولا 92-61 في مباراة شهدت احتكاكا بين لاعبي المنتخبين.

وأسهم الفوز الصربي في حسم تأهل إيطاليا، اذ بات في رصيد كل من المنتخبين أربع نقاط، بفارق نقطتين عن أنغولا الثالثة والفلبين الرابعة.

وأتى الفوز الإيطالي على أنغولا في مباراة طغت عليها حادثة «نطح» لاعب أنغولا ليونيل باولو منافسه الايطالي أليساندرو جنتيلي. وواصل منتخب «الأتزوري» انطلاقته القوية، وحقق فوزا ثانيا في المباراة التي أقيمت في مدينة فوشان بجنوب الصين، بعد فوزه الكبير على الفيليبين 108-62 في المباراة الأولى.

وتلعب صربيا وإيطاليا في الدور الثاني في مجموعة تضم منتخب إسبانيا حامل لقب نسخة 2006 والذي حجز البطاقة الأولى عن المجموعة الثالثة بفوزه على نظيره البورتوريكي 73-63.

وهو الفوز الثاني لإسبانيا بعد الأول على تونس 101-62. في المجموعة ذاتها، عزز المنتخب التونسي، بطل إفريقيا 2017، آماله ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه بفوز مريح على إيران 79-67.

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية بين تونس وبورتوريكو اللذين يلتقيان اليوم في قمة حاسمة في الجولة الثالثة. ويحتاج المنتخب العربي إلى الفوز لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه في مشاركته الثانية بعد خروجه من الدور الأول في مونديال 2010 في تركيا. وفي حال تأهل تونس ستلعب في مجموعة صربيا وإيطاليا وإسبانيا.

وفي المجموعة الثانية، حققت الأرجنتين فوزها الثاني في البطولة وحجزت بطاقتها إلى الدور الثاني وذلك على حساب نيجيريا 94-81.ولحقت روسيا بإيطاليا إلى الدور الثاني بفوز على كوريا الجنوبية 87-73، هو الثاني لها في البطولة.وتتقاسم إيطاليا وروسيا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وتلتقيان اليوم في قمة حسم المركز الأول، علما بأن المنتخبين سيلعبان في الدور الثاني ضمن مجموعة واحدة تضم بولندا التي حجزت البطاقة الأولى عن المجموعة الأولى بفوزها على الصين المضيفة 79-76 بعد التمديد (الوقت الأصلي 72-72).وفي المجموعة ذاتها فازت فنزويلا على ساحل العاج 87-71، لتنحصر المنافسة على البطاقة الثانية الأخيرة بينها وبين البلد المضيف، والتي ستحسم بقمتهما اليوم، ليلحق الفائز بمجموعة إيطاليا وروسيا وبولندا.

